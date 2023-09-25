İsviçre'de partiler, seçim sürecinde yapay zekanın kullanımını sınırlamada anlaştı

Partiler, yürüttükleri siyasi kampanyalar sırasında herhangi bir yapay zeka kullanımının açıkça beyan edilmesi ve rakiplerini eleştirirken yapay zekanın kullanılmaması konusunda bir tüzük imzaladı.

Yapay zeka fırsat ve tehlike sunuyor

Partiler, yapay zekanın yeni iletişim biçimlerini mümkün kılan bir fırsat olduğunu belirtirken, bunun aynı zamanda gerçeklerin çarpıtılmasına veya bazı siyasi aktörlere söylenmeyecek sözlerin atfedilmesine yol açabilecek tehlikeler de sunduğu konusunda fikir birliğine vardı. Partiler, bu tehlikeleri önlemek için yapay zeka temelli olan ve sahte videolar üretilmesini sağlayan “deepfake” gibi teknolojiler yoluyla yapay zekanın kötüye kullanımını yasaklamayı taahhüt etti.

Tüm partiler katılmadı

Tüzüğü imzalayan partiler İsviçre Sosyal Demokrat Partisi, Merkez Partisi, Yeşiller Partisi, Liberal Yeşiller Partisi ve Protestan Partisi oldu. Tüzüğü imzalamayan Radikal Liberal Parti ise yapay zeka temelli olan ve sahte videolar üretilmesini sağlayan “deepfake” gibi teknolojiler yoluyla yapay zekanın kötüye kullanımını yasaklamayı taahhüt ettiğini yazılı olarak açıkladı. Radikal Liberaller, yapay zekanın rakiplere yönelik eleştirel ve olumsuz kampanya sırasında yasaklanmasını “saçma” bulduklarını da belirtti. İsviçre Halk Partisi ise bu konu hakkında herhangi bir taahhütte bulunmadı.