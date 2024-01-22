İşyeri sahibi enişte kiracısı kayınbiraderini öldürdü

Gaziantep'in Selimiye Mahallesi Semt Parkı’nda meydana gelen olayda, Süleyman C.,isimli şahıs, iddiaya göre kendisine ait dükkanda market işleten kayınbiraderi Sezai Altın’a taşınması için baskı yaptı. Yaşanan anlaşmazlık sonrası ikili konuşmak üzere sözleşerek semt parkında buluştu.

BELİNDEKİ SİLAHI ÇIKARIP ATEŞ ETTİ

Konuşmak için buluşan ikili sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman C., belinde bulunan silahla kayınbiraderi Sezai Altın’a ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Altın, 112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Altın, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Sezai Altın’ın cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.