Sevgilinize böyle davranınca kavga çıkmıyor

Kavga etmemek için yapabileceğiniz bazı şeyler şunlardır:

Partnerinizin duygularını dinleyin ve anlayışlı olun.

İletişim kurmak için zaman ayırın ve sabırlı olun.

Tartışmalardan kaçınmak için, empati yapın ve karşınızdakini anlamaya çalışın1.

Önyargılı olmayın ve her iki tarafın da görüşlerine saygı duyun.

Kavga anında sert olmayın, eşinizi eleştirmeyin ve aşağılamayın.

Tartıştığınız konudan sapmayın ve eski veya başka konuları işin içine katmayın.

Ortak bir konuda buluşun ve uzlaşmaya çalışın.

Sorunun büyümesine izin vermeyin ve çözüm yolları arayın.

Samimi olduğunuzu gösterin, espri yapın ve özür dileyin.

‘Ayrılalım’ gibi kesin ifadeler kullanmayın.

Sosyal medyada sitem içeren içerikler paylaşmayın, fotoğraflarınızı silmeyin, takipten çıkmayın.



