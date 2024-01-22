Yoldan geçen adamı 'Sen kafirsin' diyerek öldürdü

Kaynak: İHA
Yoldan geçen adamı 'Sen kafirsin' diyerek öldürdü
İzmir’de bir kişi sokakta tartışmaya başladığı bir adamı “Sen kafirsin” diyerek öldürdü.

İzmir’in Karabağlar ilçesi Yıldız Caddesi ile Türbe Caddesi kesişiminde meydana gelen olayda,Medet Ferhan Şengün (33) isimli vatandaş yolda yürürken yanına gelip omzuna dokunarak 'Sen kafirsin' diyen A.B.Y. ile tartışmaya başladı.

"SEN KAFİRSİN DİYEREK BIÇAKLADI"

A.B.Y. cebinden çıkardığı bıçakla Şengün'ü bıçakladı. Şengün, kanlar içinde yerde kalırken çevredeki vatandaşlar olay yerine 112 Acil sağlık ekiplerini çağırdı.

112 Acil Sağlık ekipleri, Şengün’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. 33 yaşındaki adamın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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ÖLDÜRÜLEN ADAM BİPOLAR HASTASIYMIŞ

Yaşanan olayın ardından öldürülen Medet Ferhan Şengün hakkında kardeşi tarafından kayıp ihbarında bulunulduğu ve Şengün'ün bipolar rahatsızlığının olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan cinayet zanlısı A.B.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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