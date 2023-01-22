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Silahlı saldırıya uğrayan arkadaşını kucağında taşıdı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde işyerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi iki bacağından yaralandı. Yaralıyı, arkadaşı kucağında taşırken saldırgan olay yerinden kaçtı.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 00:23
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İşyerinde silahlı saldırıya uğrayan arkadaşını kucağında taşıdı

Silahlı saldırıya uğrayan arkadaşını kucağında taşıdı
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Olay, 20.00 sıralarında İzmit Topçular Mahallesi Bademli Sokak'ta bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali İmran A. (23) ve arkadaşı otururken işyerinin önüne bir motosiklet geldi. 

Motordan inen B.Y. ve yanındaki şahıs işyerine girdi. İçeride B.Y., İmran A.'nın ayaklarına tabanca ile ateş edip tekrar motosiklete binip kaçtı.

 Her iki bacağından yaralanan Ali İmran A.'nın durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirildi. Bu esnada Ali İmran A. arkadaşları tarafından bir minibüse bindirilip hastaneye götürülürken yolda ihbar üzerine gelen ambulansa arkadaşının kucağında aktarıldı.

İmran A. ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Umuttepe Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

İKİ TANE MOTOSİKLETLİ İÇERİ GİRİP ATEŞ ETTİ

O anları anlatan vatandaş Vedat Anıl Sümerli, “Kuzenimin yanına markete geliyordum. İki tane motosikletli içeri girip bir el ateş ettikten sonra tekrar motosiklete binip çıktılar.

Sonra içeridekiler birini aradılar. Yaralıyı taşıdılar. Sonra da hastaneye doğru gittiler” dedi. Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken polis şahısları yakalamak için çalışma başlattı.  (İHA)

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