5 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • İtalya Başbakanı: Akdeniz'de gücümüzü artıracağız

İtalya Başbakanı: Akdeniz'de gücümüzü artıracağız

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Akdeniz'de İtalya'nın rolünü kuvvetlendirme taahhüdüne güçlü şekilde bağlı olduklarını belirtti.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 09:30
Takip Et

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni: Akdeniz'de gücümüzü artıracağız

İtalya Başbakanı: Akdeniz'de gücümüzü artıracağız
+
Aa
-

İtalya Dışişleri Bakanlığı ile Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsünün (ISPI) ev sahipliğinde, Roma'da bu yıl 8'incisi düzenlenen MED Akdeniz Diyalog Forumu'nun kapanışını yeni Başbakan Giorgio Meloni yaptı.

Meloni, ekim ayında kurduğu sağ koalisyon hükümetinin Akdeniz'e verdiği öneme değinerek, "İtalya, bu hükümetle Akdeniz'deki rolünü kuvvetlendirme taahhüdüne güçlü şekilde bağlı. Sağlıktan gıda güvenliğine ve iklim değişikliğine kadar ciddi zorlukların ancak ortak bir refah alanı yaratarak etkili bir şekilde aşılabileceğinin farkındayız" dedi.

Komşularının refah içinde olmadan kendilerinin de refah içinde olmayacağını dile getiren Başbakan, Avrupa Birliği ile Afrika ülkeleri arasında "erdemli bir işbirliği" olması gerektiğini kaydetti.

GÖÇMEN SORUNUNA DEĞİNDİ

İtalya'ya 2022'nin başından bugüne kadar 94 bin yasadışı göçmenin deniz üzerinden ulaştığı bilgisini veren Meloni, "İtalya olarak bir süredir söylediğimiz gibi, biz tek başımıza bu göç akınını yönetemeyiz, artık idare edilemez bir boyutta. Güney hattında Avrupa'ya daha fazla ihtiyacımız var. Avrupa, acilen yasa dışı göç akınlarına karşı çok taraflı işbirliği çerçevesinde kararlı bir mücadele ortaya koymalıdır" diye konuştu.

Meloni, düzensiz göç akınları ve enerji kaynaklarının güvenliğine yönelik olası etkisi sebebiyle Libya'nın istikrara kavuşturulmasının, dış politikalarının ve ulusal güvenliklerinin en hassas ve öncelikli konusu olduğunu söyledi.

Başbakan Meloni, İtalya'nın coğrafi konumu, altyapısı, işbirlikçi vizyonu ve şirketlerinin katkısıyla Akdeniz ile Avrupa arasında bir enerji köprüsü rolü oynayabileceğini kaydetti.

Meloni, Cezayir ile gerçekleştirdikleri stratejik ortaklık sayesinde Rus gazına bağımlılıklarını azalttıklarını belirterek, bugün Türkiye, Yunanistan ve Arnavutluk üzerinden Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) ile Azerbaycan'dan gelen gaz tedariklerinin de yüzde 60 seviyelerine ulaştığını sözlerine ekledi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
1
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
﻿Bahçeli’ye kılıç hediye eden suç örgütü liderinden BİM’in yöneticisine tehdit
2
﻿Bahçeli’ye kılıç hediye eden suç örgütü liderinden BİM’in yöneticisine tehdit
﻿Bahçeli’ye kılıç hediye eden suç örgütü liderinden BİM’in yöneticisine tehdit
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
3
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
4
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
5
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
﻿Yargıtay'dan mülk sahibi ve kiracıları ilgilendiren emsal karar
6
﻿Yargıtay'dan mülk sahibi ve kiracıları ilgilendiren emsal karar
﻿Yargıtay'dan mülk sahibi ve kiracıları ilgilendiren emsal karar
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
7
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
﻿Kasım ayında fiyatı en fazla artan ürün belli oldu
﻿Kasım ayında fiyatı en fazla artan ürün belli oldu
﻿Kasım ayında fiyatı en fazla artan ürün belli oldu
﻿Bu belirtileri yaşıyorsanız zaman kaybetmeyin. Uzmanından gözlerle ilgili kritik uyarı
﻿Bu belirtileri yaşıyorsanız zaman kaybetmeyin. Uzmanından gözlerle ilgili kritik uyarı
﻿Bu belirtileri yaşıyorsanız zaman kaybetmeyin. Uzmanından gözlerle ilgili kritik uyarı
﻿Türkiye ve Azerbaycan orduları ortak askeri tatbikata başladı
﻿Türkiye ve Azerbaycan orduları ortak askeri tatbikata başladı
﻿Türkiye ve Azerbaycan orduları ortak askeri tatbikata başladı
﻿Üretici enflasyonu ÜFE açıklandı. Elektrik ve gazdaki artış yüzde 442 oldu
﻿Üretici enflasyonu ÜFE açıklandı. Elektrik ve gazdaki artış yüzde 442 oldu
﻿Üretici enflasyonu ÜFE açıklandı. Elektrik ve gazdaki artış yüzde 442 oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.