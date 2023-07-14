İtalya Başbakanı Meloni: Türkiye’nin AB üyeliği gündemde değil

NATO Liderleri Zirvesi kapsamında Erdoğan ile görüştükten sonra ülkesinde soruları yanıtlayan Meloni, Türkiye’nin AB üyeliği meselesinin şu anda gündemde olmadığını açıkladı.

İtalya Başbakanı Meloni: Türkiye’nin AB üyeliği gündemde değil

11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya’da gerçekleştirilen NATO Liderleri Zirvesi’nden döndükten sonra ülkesinin basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İtalya Başbakanı Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeleri hakkında sorulan sorulara da yanıt verdi.

TÜRKİYE’NİN AB ÜYELİĞİ MESELESİ SORULDU

Bir gazetecinin, Erdoğan’ın ''İsveç’in NATO üyeliğine onay vermek için Türkiye’nin AB üyeliğini masaya sürdüğünü hatırlattı'' ve ''Türkiye’de kadın hakları ve genel olarak insan hakları meselesi de düşünülürse Türkiye’nin AB’ye girmesi hakkında İtalya hükümetinin pozisyonu nedir?'' sorusuna cevap veren Meloni şu ifadeleri kullandı;

''Bana kalırsa bu konu hala oldukça uzak. Bunu kesinlikle bir öncelik olarak değerlendirmeyen bizim pozisyonumuzun ötesinde, AB içinde de çeşitli zorluklar var.''

''GÜNDEMDE YER ALMIYOR''

Meloni, Avrupa Birliği’nin halen Batı Balkanlar’ı da kapsayan genişleme süreci üzerinde çalıştığını vurguladı, Türkiye’nin üyelik sürecinin ise ''mevcut bağlamda gündemde yer bulmadığını'' belirtti.

İtalya Başbakanı dün Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından ''Güney Akdeniz’de taahhütleri güçlendirme yönündeki ortak çıkarları, iki ülke arasındaki iş birliği ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesini ele aldıklarını'' açıklamış, ayrıca Ukrayna’da ''adil ve kalıcı barış için çalışmaya devam edeceğiz'' demişti.

Görüşmede, Erdoğan’ın NATO zirvesinden hemen önce gündeme getirdiği Türkiye’nin AB üyeliği başlığının ele alınmaması İtalya basınında haberlere konu olmuştu.

MELONİ TÜRKİYE’NİN AB ÜYELİĞİNE KARŞI YORUMLARI YAPILDI

Öte yandan İtalyan basınında da Erdoğan-Meloni görüşmesi hakkında yorumlar yapılırken, Meloni’nin Türkiye’nin AB üyeliğine karşı çıktığını yazdılar.

La Stampa gazetesi bugün Erdoğan-Meloni görüşmesi haberini, ''Ankara’nın AB üyeliğine karşı olan Meloni, Erdoğan’la görüşmesinde mahcubiyetten sadece göçmenler ve terörden söz etti'' başlığıyla verdi.

La Repubblica da benzer şekilde, ''Türkiye AB’yi istiyor, Meloni ise buna her zaman karşı oldu'' başlığını kullandı ve bu durumun iki liderin görüşmesinde rahatsızlık yarattığını vurguladı.

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