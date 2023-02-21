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İtalya Başbakanı Meloni Ukrayna’da  

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Polonya’nın ardından Ukrayna’ya gelerek Rus bombardımanından en çok etkilenen kentlerden biri olan Irpin’i ziyaret etti.   

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 18:24
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İtalya Başbakanı Meloni Ukrayna’da  

İtalya Başbakanı Meloni Ukrayna’da  
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Dünya liderlerinin Ukrayna’ya yönelik ziyaretleri devam ediyor. Dün Polonya’nın başkenti Varşova’da Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile bir araya gelen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, temaslarının ardından trenle Ukrayna’ya geldi. 

Meloni, tren istasyonunda Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevhen Perebyinis tarafından çiçekle karşılandı. Meloni, daha sonra Aziz Andrew Kilisesi ve Rus bombardımanından en çok etkilenen kentlerden biri olan Irpin’i ziyaret etti. Meloni, Irpin'de Rus saldırılarında hayatını kaybedenlerin anısına kurulan anıta çiçek bıraktı. 

Meloni’nin, temasları kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesi bekleniyor. (İHA)                             

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