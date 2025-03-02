İtalya Başbakanı Meloni ve İngiltere Başbakanı Starmer bir araya geldi

Düzenleme: Kaynak: DHA
İtalya Başbakanı Meloni ve İngiltere Başbakanı Starmer bir araya geldi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Londra'da bir araya geldi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Londra'da yapacakları baş başa görüşme öncesi basına açıklamada bulundu.

Meloni, özel bir dönemde olduklarını vurgulayarak, "Bu dönemde birbirimizle konuşmak ve koordinasyon çok önemli. Bu zirveye ev sahipliği yaptığınız için teşekkür ediyorum" dedi.

Meloni, Ukrayna'da kalıcı barış hedefine ulaşmakta kararlı olduklarını dile getirerek, "Batı'nın bölünmesi riskini önlememizin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu noktada İngiltere ve İtalya birleştirici bir rol oynayabilir. Ben de ABD ile Avrupa liderleri arasında bir zirve teklif ettim. Eğer ayrışırsak bu, bizi daha zayıf hale getirecektir" ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Starmer ise çok önemli bir dönemde bir araya geldiklerini söyleyerek, geçen yıl Roma'da yaptıkları görüşmede ekonomi, göç, savunma ve güvenlik gibi ortak meseleleri ele aldıklarını bildirdi. Starmer, iki ülkeyi ilgilendiren ortak konulara benzer düşünceyle yaklaştıklarını da kaydetti.

İtalya Başbakanı Meloni ve İngiltere Başbakanı Starmer bir araya geldi

İtalya Başbakanı Meloni ve İngiltere Başbakanı Starmer bir araya geldi

Son Haberler
Karasu Liman İşletmesinde tahıl deposu duvarı çöktü: Cadde trafiğe kapandı
Tahıl deposunda duvar çöktü: Cadde kapandı...
İrfan Saraloğlu'nun sözleri olay oldu
İrfan Saraloğlu'nun sözleri olay oldu
Maden köyünde işçi eylemi! 110 kişi işten çıkarıldı, ortalık savaş alanına döndü
Maden köyünde işçi eylemi! 110 kişi işten çıkarıldı, ortalık savaş alanına döndü
Tersanede çalışan işçinin feci ölümü! Sepetli vinçten düştü
Tersanede çalışan işçinin feci ölümü! Sepetli vinçten düştü
‘Babam madde bağımlısı’ demişti! Baba gözaltına alındı
‘Babam madde bağımlısı’ demişti! Baba gözaltına alındı