İtalya Başbakanı Meloni ve İngiltere Başbakanı Starmer bir araya geldi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Londra'da yapacakları baş başa görüşme öncesi basına açıklamada bulundu.

Meloni, özel bir dönemde olduklarını vurgulayarak, "Bu dönemde birbirimizle konuşmak ve koordinasyon çok önemli. Bu zirveye ev sahipliği yaptığınız için teşekkür ediyorum" dedi.

Meloni, Ukrayna'da kalıcı barış hedefine ulaşmakta kararlı olduklarını dile getirerek, "Batı'nın bölünmesi riskini önlememizin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu noktada İngiltere ve İtalya birleştirici bir rol oynayabilir. Ben de ABD ile Avrupa liderleri arasında bir zirve teklif ettim. Eğer ayrışırsak bu, bizi daha zayıf hale getirecektir" ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Starmer ise çok önemli bir dönemde bir araya geldiklerini söyleyerek, geçen yıl Roma'da yaptıkları görüşmede ekonomi, göç, savunma ve güvenlik gibi ortak meseleleri ele aldıklarını bildirdi. Starmer, iki ülkeyi ilgilendiren ortak konulara benzer düşünceyle yaklaştıklarını da kaydetti.