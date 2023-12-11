İtalya Başbakanı Meloni'den Ukrayna açıklaması. 'Hata olur'

İtalya lideri Giorgia Meloni, Ukrayna konusunda geri adım atmanın hata olacağını belirtirken, kamuoyundaki yorgunluğun da farkında olmaları gerektiğini ifade etti.

KAYNAK: AA
İtalya Başbakanı Meloni'den Ukrayna açıklaması. 'Hata olur'

İtalyan ANSA ajansının 2023 fotoğraf albümünün tanıtımına video konferans yöntemiyle bağlanan İtalya başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna’nın direnişinin savaşı kendilerinden uzakta tuttuğunu ifade ederek, "Basit anlamda Ukrayna'yı desteklemeye devam etmek doğru çünkü uluslararası hukuk kurallarının çiğnenmesine izin verirsek kriz senaryoları çoğalacaktır." dedi.

"KAMUOYUNDAKİ YORGUNLUĞUN FARKINDA OLMALIYIZ"

Roma’nın Kiev’e desteğini teyit eden Meloni, "Bununla beraber kamuoyundaki yorgunluğun farkında olmalıyız. Bunu kimse inkar etmedi." ifadesini kullandı.

"GERİ ADIM ATMAK HATA OLUR"

Zorlukları anladığını belirten Meloni, "Ama geri adım atmak hata olur. Bu çatışmayı, bir çözüme kavuşturmanın temel yolu Ukrayna’nın rekabetçi olmasına izin vermektir. Sahadaki güçler arasında bir denge yoksa çözüm için masaya oturmanın anlamı yok." şeklinde konuştu.

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