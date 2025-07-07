İtalya basını duyurdu: Galatasaray'dan kalede ters köşe

Kaynak: Haber Merkezi
İtalya basını duyurdu: Galatasaray'dan kalede ters köşe

Kaleci arayışları devam eden Galatasaray'ın ismi daha önce medyada çıkmamış bir eldiven için kulübüyle temas kurduğu öğrenildi.

Sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray'da yolların ayrıldığı kaptan Muslera'nın yerine kaleci arayışları sürüyor.

Transfer dönemine Bayern Münih'ten Leroy Sane'yi kadrosuna katarak başlayan sarı kırmızılılarda yeni hedef kaleci pozisyonunu doldurmak.

Lunin, Sommer, Petrovic gibi Avrupa'nın önce gelen isimleri Galatasaray ile anılırken yönetimin farklı bir isme yönelerek ters köşe yaptığı öğrenildi.

Sarı kırmızılar, Roma'nın başarılı file bekçisi Mile Svilar için İtalyan ekibiyle temasa geçti.

İtalyan basınında yer alan habere göre Galatasaray'ın oyuncuya da yıllık 6 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme edeceği iddia edildi.

Oyuncunun kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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