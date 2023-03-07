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UEFA'dan Almanlara İtalya yasağı

Eintracht Frankfurt taraftarları, Napoli maçında stada alınmayacak.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 20:33
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İtalya başvurdu, UEFA karar verdi

UEFA'dan Almanlara İtalya yasağı
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İtalya'nın Napoli takımıyla deplasmanda karşılaşacak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un taraftarları, stada alınmayacak.

Maçı yüksek riskli kategorisinde değerlendiren İtalya İçişleri Bakanlığının UEFA'ya başvurduğu ve 15 Mart'ta Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanacak rövanş karşılaşmasına Eintracht Frankfurt taraftarının alınmaması yönünde karar alındığı belirtildi.

Eintracht Frankfurt da söz konusu kararın kulübe bildirildiğini onayladı.

İki takım arasında Almanya'da oynanan ilk maçı Napoli, 2-0 kazanmıştı. Müsabakada iki takım taraftarları arasında ufak çaplı arbede yaşanmıştı.

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