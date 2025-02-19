İtalya borsası son 16 yılın zirvesinde

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İtalya borsası son 16 yılın zirvesinde

İtalya'nın FTSE MIB endeksi, üst üste beşinci işlem gününde yükselerek 38.767 puana ulaştı ve Ocak 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Yatırımcılar, ABD'nin yeni gümrük tarifelerinin etkilerini değerlendirirken, Fed tutanakları ve Ukrayna barış görüşmelerine odaklandı.

İtalya’nın en büyük borsa endeksi FTSE MIB, Çarşamba günü 38.767 puana ulaşarak son 16 yılın en yüksek seviyesini gördü. Endeks, üst üste beşinci gün yükseliş göstererek Avrupa piyasalarındaki rakiplerini geride bıraktı.

Piyasalar, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın otomotiv, yarı iletken ve ilaç sektörlerine %25 gümrük vergisi getirme planlarını açıklamasının ardından küresel ticaret üzerindeki olası etkileri değerlendiriyor. Yatırımcılar ayrıca ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son toplantı tutanaklarını beklerken, Ukrayna’daki barış görüşmelerini de yakından takip ediyor. Ancak diplomatik süreçte kısa vadede önemli bir ilerleme beklenmiyor.

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Şirketler ve Finansal Hisseler Öne Çıkıyor

Şirket bazında, yarı iletken üreticisi STMicroelectronics %4'ün üzerinde, savunma sanayi devi Leonardo SpA ise %3’ün üzerinde yükselerek endeksin en çok değer kazanan hisseleri oldu. Finans sektörü de güçlü bir performans sergiledi. İtalya’nın önde gelen bankalarından Intesa Sanpaolo %2,1, UniCredit %2,3, Unipol Gruppo %1,6 ve Bper Banca %1,5 değer kazandı.

İtalya borsasındaki yükselişin devam edip etmeyeceği, küresel piyasalardaki gelişmelere ve merkez bankalarının politikalarına bağlı olacak.

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