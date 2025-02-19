Trump’tan otomobil, ilaç ve çip ithalatına yeni vergi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trump’tan otomobil, ilaç ve çip ithalatına yeni vergi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye ithal edilen yarı iletkenler ve ilaçlar için %25 gümrük vergisi getirmeyi planladığını duyurdu. Ayrıca, otomobillere yönelik benzer bir verginin de 2 Nisan’da yürürlüğe girebileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinde yaptığı açıklamada, ülkeye ithal edilen ilaç ve çipler için %25 gümrük tarifesi uygulamayı planladığını açıkladı. Bu karar, Trump’ın geçen hafta duyurduğu ve 2 Nisan’da yürürlüğe girebileceğini belirttiği otomobil ithalatına yönelik benzer bir tarife önerisinin ardından geldi.

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TRUMP’IN TİCARET POLİTİKALARINDA YENİ DÖNEM

Trump, yeni gümrük vergileri için kesin bir zaman çizelgesi açıklamasa da, ilaç ve çip üreticilerine ABD'de fabrikalar kurmaları için zaman tanımak istediğini vurguladı. Başkanlık görevine geldiği 20 Ocak’tan bu yana Çin’e %10, çelik ve alüminyum ithalatına %25 gümrük vergisi getiren Trump, büyük ticaret ortaklarına yönelik karşılıklı tarifeler uygulamayı hedefliyor.

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ÇİN’DEN SERT TEPKİ

Öte yandan, Çin, Trump’ın gümrük vergisi kararlarını Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) Salı günkü toplantısında eleştirdi. Pekin yönetimi, bu politikaların enflasyonu artırabileceğini, piyasa dengesizliklerine yol açabileceğini ve küresel bir durgunluk riskini doğurabileceğini belirterek, Washington’ı bu adımları geri çekmeye ve çok taraflı ticaret görüşmelerine katılmaya çağırdı.

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