﻿İtalya'da gündem oldu: Emirhan İlkhan Torino'nun tarihine geçti

İtalya'nın Torino kulübünün Beşiktaş'tan sözleşmesindeki maddeyi kullanarak 4.5 milyon euroya transfer ettiği Emirhan İlkhan, İtalya'da gündem oldu.

Emirhan, Torino'nun sahasında Lecce'yi 1-0 yendiği maça ilk 11'de başladı. Böylece Emirhan, İtalyan kulübü ile ilk onbirde sahaya çıkan en genç oyuncu oldu (18 yaş, 96 gün).

18 yaşındaki oyuncu Torino'nun karşılaşmada 64 dakika sahada kaldı, performansıyla da alkışlandı.