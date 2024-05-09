Süper Lig'de 36. hafta hakemleri. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarına enteresan atamalar

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Süper Lig'de 36. hafta hakemleri. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarına enteresan atamalar
Süper Lig'de 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarına yapılan atamalar dikkat çekti.

Süper Lig'de kritik 36. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.

36. hafta maçlarının tamamı 12 Mayıs pazar günü oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı atamalar dikkat çekti.

36. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

Fenerbahçe-Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu

Trabzonspor-İstanbulspor: Emre Kargın

Fatih Karagümrük-Galatasaray: Volkan Bayarslan

Konyaspor-Samsunspor: Kadir Sağlam

Adana Demirspor-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen

Sivasspor-Başakşehir: Bahattin Şimşek

Kasımpaşa-Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

Alanyaspor-Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu

Hatayspor-MKE Ankaragücü: Ali Şansalan

Pendikspor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan

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