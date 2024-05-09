Süper Lig'de 36. hafta hakemleri. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarına enteresan atamalar

Süper Lig'de kritik 36. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.
36. hafta maçlarının tamamı 12 Mayıs pazar günü oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı atamalar dikkat çekti.
36. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
Fenerbahçe-Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu
Trabzonspor-İstanbulspor: Emre Kargın
Fatih Karagümrük-Galatasaray: Volkan Bayarslan
Konyaspor-Samsunspor: Kadir Sağlam
Adana Demirspor-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
Sivasspor-Başakşehir: Bahattin Şimşek
Kasımpaşa-Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
Alanyaspor-Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu
Hatayspor-MKE Ankaragücü: Ali Şansalan
Pendikspor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan
İlgili Haberler