Mehmet Aslan’ın Boğaz’da yediği balık boğazında kaldı: Bu fiyatlar ne böyle ayıptır

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Mehmet Aslan’ın Boğaz’da yediği balık boğazında kaldı: Bu fiyatlar ne böyle ayıptır
Mehmet Aslan İstanbul Boğazı’nda misafirleriyle balık yedi. Mekandan verilen fişi paylaşan Aslan, “Bu parayı, ne kirayla ne de zamla açıklayabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Kurucusu ve eski Oyuncu Mehmet Aslan, İstanbul Boğazı’nda şehir dışından gelen misafirleriyle birlikte balıkçıda yemek yedi.

"10 BİN LİRA TUTTU, AYIPTIR"

3 kişi 3 porsiyon barbun ve meze yedi. Alkolün olmadığı masaya 10 bin lira hesap geldi. Adisyonu paylaşan Mehmet Aslan, “Şehir dışından misafirlerim geldi, boğazda balıkçıya gittik. 3 kişi alkol yok, 3 porsiyon barbun ve mezeler. Toplam hesap 10 bin lira geldi… Bu parayı, ne kirayla ne de zamla açıklayabilirsiniz! Ayıptır! İstanbul’a gelen boğazda balık yemek ister, başka seçeneğimiz yok” notunu düştü.

İşte Mehmet Aslan’ın ödediği balıkçıda ödediği adisyon:

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