İtalya, Fransa, Almanya ve İngiltere’den İsrail’e BM tepkisi

Düzenleme: Kaynak: İHA
İtalya, Fransa, Almanya ve İngiltere’den İsrail’e BM tepkisi

İtalya, Fransa, Almanya ve İngiltere Dışişleri Bakanları yaptıkları ortak açıklamada, Lübnan’daki BM Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) yönelik İsrail saldırılarına tepki göstererek, “Bu saldırılar derhal durdurulmalı” dedi.

İsrail’in Lübnan’daki BM Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırılarına İtalya, Fransa, Almanya ve İngiltere tepki gösterdi.

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İtalya, Fransa, Almanya ve İngiltere Dışişleri Bakanları yaptıkları ortak açıklamada, İsrail ordusunun UNIFIL üslerine düzenlediği ve çok sayıda barış gücü askerinin yaralanmasına neden olan son saldırılardan duydukları derin endişeyi dile getirerek, “Bu saldırılar derhal durdurulmalı.

UNIFIL'in güvenliğine yönelik her türlü tehdidi kınıyoruz. Lübnan'daki misyona yönelik her türlü kasıtlı saldırı uluslararası insancıl hukuku ve Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını ihlal etmektedir” dedi.

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