İsrail, Lübnan’da Hristiyanların çoğunlukta olduğu köyü vurdu: 18 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'ın kuzeyindeki Zgharta bölgesinde Hristiyanların çoğunlukta olduğu Aitou köyüne düzenlediği saldırıda 18 kişi hayatını kaybederken, İsrail, 1 yıldır devam eden çatışmalarda ilk kez Hristiyanların çoğunlukta olduğu bölgeye saldırdı.

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İsrail güçleri, Lübnan'daki bombardımanını sürdürüyor. Saldırılar ülkenin güneyinde yoğunlaşsa da kuzeyindeki bölgelerde İsrail'in hedefinde yer alıyor.

İsrail ordusu, kuzeydeki Zgharta bölgesinde Hristiyanların çoğunlukta olduğu Aitou köyünü hedef aldı. Lübnan Kızılhaç'ı, saldırıda 18 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı, Hıristiyanların çoğunlukta olduğu bölgenin 1 yıldır süren çatışmalarda İsrail güçleri tarafından ilk kez saldırıya uğradığını bildirdi