İtalya göç kriziyle mücadele etmek için Afrika ülkelerini bir araya getiriyor

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, Libya ve Tunus'tan, yasadışı göçmenlerin kendi ülkelerine gönüllü olarak geri dönüşünü kolaylaştıracak tedbirlerin uygulanmasını denetlemek üzere ortak bir kontrol odası kurmalarını talep etti.

İki Kuzey Afrika ülkesi, her iki ülkede yaşanan siyasi olayların ardından aşırı kalabalık balıkçı tekneleriyle Avrupa'ya tehlikeli yolculuklar yapmaya çalışan göçmenler ve sığınmacılar için ana giriş noktaları olarak görülüyor.

Piantedosi öneriyi Cuma günü Roma'da Tunuslu mevkidaşı Kamal Feki ve Libya'dan Emad Trabelsi ile birlikte yaptı.

Libya Observer gazetesine göre üçlü konferans, İtalya ve diğer AB üye ülkelerindeki mevcut göç krizine acil çözümler bulmak amacıyla Roma'nın ev sahipliğinde düzenlendi.

Piantedosi, "Üç ülkemiz, Akdeniz bölgesinin istikrarı için hayati öneme sahip olan zorlukların yönetilmesinde ön saflarda yer alıyor" dedi.

İtalyan hükümeti, ülkelerine denizyoluyla gelen göç akınıyla boğuşurken; İçişleri Bakanlığı, Eylül ortası itibarıyla Kuzey Afrika'dan deniz yoluyla yaklaşık 130.000 göçmenin ülkeye geldiğini ve bu rakamın 2022'nin aynı dönemindeki rakamı neredeyse iki katına çıkardığını bildirdi.