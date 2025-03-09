İtalya, Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor

Serie A'nın 28. haftasında, lider konumda bulunan Inter, San Siro'da ağırladığı ligin son sırasındaki Monza karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen muhteşem bir geri dönüşle sahadan 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla Inter, puanını 61'e yükselterek en yakın takipçisi Napoli ile arasındaki farkı 4 puana çıkardı.

Maça hızlı başlayan Monza, 32. dakikada Samuele Birindelli ve 44. dakikada Keita Baldé'nin golleriyle farkı ikiye çıkarttı.

Inter, ilk yarının son anlarında Marko Arnautović'in golüyle umutlandı ve devreye 2-1'lik skorla gidildi.

İkinci yarıda baskısını artıran Inter, 64. dakikada milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından attığı gol uzun yıllar hafızlardan silinmeyecek cinstendi. 77. dakikada Lautaro Martínez'in baskısı sonucu Monza'lı Giorgos Kyriakopoulos'un kendi kalesine attığı golle Inter, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Maçın adamı seçilen ve İtalyan medyasının yere göğe sığdıramadığı milli gururumuz Hakan Çalhanoğlu, teknik direktör Simone Inzaghi'nin tüm kulvarlarda başarı hedeflediğini belirterek, "Doğru bir mentaliteye sahibiz, taraftarımıza önemli bir şeyler vermek istiyoruz, ancak önümüzde uzun bir yol var ve adım adım ilerlemeliyiz" dedi.