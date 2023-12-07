İtalya ile Arnavutluk kaçak göçmen konusunda anlaştı

İtalya ile Arnavutluk arasında gerçekleştirilen anlaşmaya göre İtalya'ya girmeye çalışan ve yakalanan kaçak göçmenler Arnavutluk'ta tutulacak.

KAYNAK: Haber Merkezi
İtalya ile Arnavutluk kaçak göçmen konusunda anlaştı

The Times'ta yer alan habere göre, İtalya ile Arnavutluk kaçak göçmen konusunda anlaşmaya vardı. Buna göre, İtalya, ülkelerine girmeye çalışan kaçak göçmenleri Arnavutluk'ta tutarak burada video konferans yoluyla hukuki destek sağlayacak.

İtalya hükümeti, önümüzdeki bahara kadar Arnavutluk'ta bir göçmen merkezi açma planlarını hayata geçirmek üzere bir parlamento tasarısı yayınladı.

Bu tasarıda yer alan tesis projesine göre, 3.000 kadar göçmene ev sahipliği yapılacak.

Kaçak göçmenler Arnavutluk'un Shengjin limanına nakledilecek, kimlikleri belirlenecek ve tesise gönderilecek; İtalya ise 28 günlük bir sığınma işlemi süresi önerecek.

Bu tasarı, İtalyan ve Arnavutluk hükümetleri arasında geçen ay varılan anlaşmanın ardından gelirken; Roma, Tunus da dahil olmak üzere "güvenli ülkelerden" ayrılan göçmenleri hızlı bir şekilde ülkelerine geri göndermeyi planlıyor.

İtalyan hükümetinin tasarısı, göçmenlere "savunma hakkını hızlı ve tam olarak kullanma" ve "İtalya'da bir avukatla video konferans yoluyla özel görüşme yapma" hakkını garanti ediyor.

Göçmenler, ülkelerine geri gönderilmelerine karşı itirazda bulunmayı tercih etmeleri halinde, video görüşmelerini kullanarak davalarıyla ilgili adli duruşmalara da katılabilecekler.

Başbakan Edi Rama, Arnavutluk'a merkeze ev sahipliği yapması için ödeme yapılmayacağını ancak anlaşmayı bir "iyi niyet göstergesi" olarak kabul ettiğini söyledi. Burada çalışacak personelin maaşlarının ise İtalya tarafından ödeneceği belirtildi.

Öne Çıkanlar
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Son Haberler
Merkez Bankası rezervleri 140,1 milyar dolarla rekor kırdı Ekonomi
Merkez Bankası rezervleri 140,1 milyar dolarla rekor kırdı
Sokakta seyyar eczacı gibi geziyordu. Uyuşturucu taciri yakalandı Gündem
Sokakta seyyar eczacı gibi geziyordu. Uyuşturucu taciri yakalandı
İşte futbolun bilinmeyen tarihi. Sedat Kaya yazdı Spor
İşte futbolun bilinmeyen tarihi. Sedat Kaya yazdı
Burgan Bank Türkiye'den flaş karar Ekonomi
Burgan Bank Türkiye'den flaş karar
Balıkesir’de 9 dairenin elektrik kablosunu çalan hırsızlar yakalandı Gündem
Balıkesir’de 9 dairenin elektrik kablosunu çalan hırsızlar yakalandı
Aydın'a gök gürültülü sağanak yağış uyarısı Gündem
Aydın'a gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
İşte en sağlıklı cilt vitamini Sağlık
İşte en sağlıklı cilt vitamini