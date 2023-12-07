İtalya ile Arnavutluk kaçak göçmen konusunda anlaştı

The Times'ta yer alan habere göre, İtalya ile Arnavutluk kaçak göçmen konusunda anlaşmaya vardı. Buna göre, İtalya, ülkelerine girmeye çalışan kaçak göçmenleri Arnavutluk'ta tutarak burada video konferans yoluyla hukuki destek sağlayacak.

İtalya hükümeti, önümüzdeki bahara kadar Arnavutluk'ta bir göçmen merkezi açma planlarını hayata geçirmek üzere bir parlamento tasarısı yayınladı.

Bu tasarıda yer alan tesis projesine göre, 3.000 kadar göçmene ev sahipliği yapılacak.

Kaçak göçmenler Arnavutluk'un Shengjin limanına nakledilecek, kimlikleri belirlenecek ve tesise gönderilecek; İtalya ise 28 günlük bir sığınma işlemi süresi önerecek.

Bu tasarı, İtalyan ve Arnavutluk hükümetleri arasında geçen ay varılan anlaşmanın ardından gelirken; Roma, Tunus da dahil olmak üzere "güvenli ülkelerden" ayrılan göçmenleri hızlı bir şekilde ülkelerine geri göndermeyi planlıyor.

İtalyan hükümetinin tasarısı, göçmenlere "savunma hakkını hızlı ve tam olarak kullanma" ve "İtalya'da bir avukatla video konferans yoluyla özel görüşme yapma" hakkını garanti ediyor.

Göçmenler, ülkelerine geri gönderilmelerine karşı itirazda bulunmayı tercih etmeleri halinde, video görüşmelerini kullanarak davalarıyla ilgili adli duruşmalara da katılabilecekler.

Başbakan Edi Rama, Arnavutluk'a merkeze ev sahipliği yapması için ödeme yapılmayacağını ancak anlaşmayı bir "iyi niyet göstergesi" olarak kabul ettiğini söyledi. Burada çalışacak personelin maaşlarının ise İtalya tarafından ödeneceği belirtildi.