İtalya Milli Günü Ankara’da kutlandı

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği bahçesinde, Büyükelçi Giorgio Marrapodi'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay başta olmak üzere, Ankara'daki yabancı misyon şefleri, askeri yetkililer ve çok sayıda davetli iştirak etti.

Resepsiyon, İtalya ve Türkiye milli marşlarının icrası ile başladı.

Mehmet Kemal Bozay, yaptığı konuşmada, İtalya'nın Ulusal Günü vesilesiyle burada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Türkiye ile İtalya arasındaki diplomatik ilişkilerin köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirtti.

Bozay, Akdeniz'in zengin tarihine, medeniyetine ve kültürüne dayanan ortak mirasın, iki ülke arasındaki ilişkilere derinlik kazandırdığını ve iş birliğini güçlendirdiğini vurguladı.

"İtalya, uzun yıllardır Türkiye'nin dostu, müttefiki ve stratejik ortağıdır." diyen Bozay, iki ülke arasındaki iş birliğinin önemine değindi.

Bozay, mevcut zorlukların üstesinden gelinerek, özellikle Orta Asya ve Afrika gibi bölgelerde iş birliğinin artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere de değinen Bozay, şunları söyledi:

"Ekonomik alanda, İtalya ile olan ticaretimiz bizim için büyük önem taşımaktadır. İtalya, dış ticaretimizde beşinci sırada bulunuyor. Geçen yıl 27 milyar dolarlık rekor bir ticaret hacmine ulaştık ve bu yıl sonuna kadar 30 milyar dolarlık hedefimize ulaşacağımıza inancımız tam."

"İKİLİ İLİŞKİLERİMİZİN POTANSİYELİNİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Büyükelçi Marrapodi ise, Ankara'da üçüncü kez İtalya'nın ulusal gününü kutlamanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Bu yolculukta edindiğim her anı değerli buluyorum ve bu gece de unutulmaz anlardan biri olacak." dedi.

Türkiye-İtalya ilişkilerine değinen Marrapodi, "İkili ilişkilerimizin tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için bu ruhla çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Marrapodi, İtalya'nın ocak ayında G7 Dönem Başkanlığı görevine başladığını anımsatarak, zorluklarla dolu bu dönemde büyük bir sorumluluk aldıklarını belirtti.

Türkiye gibi ortak ve müttefiklerin bu zorlu süreçte yanlarında olacağına inandığını söyleyen Marrapodi, "Ortak amacımız değişmedi; tehlikelere karşı durmak, istikrarı ve yoksullukla mücadeleyi ilerletmek, kolektif gücümüzü artırmak için iş birliğini güçlendirmek." dedi.

Etkinlik sonunda sponsorlara teşekkür plaketi takdim edildi ve katılımcılara yemek servisi yapıldı.