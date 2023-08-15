İtalya ve Portekiz'deki uyuşturucu ticaretinin arkasından Suriyeliler çıktı

Son zamanlarda dünyada ve ülkemizde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlar artarken, ele geçirilen uyuşturucu miktarı da endişe verici boyutlara ulaştı.

İtalya’da Calabria hiciv sitesinde yayınlanan bir şakayı araştıran haftalık yayınlanan L’Espresso dergisi, İtalya’da 2018’de yaklaşık 3.6 ton, 2021’de 21.3 ton, 2022’de ise 26.10 ton uyuşturucu yakalandığını belirledi. Derginin tahminine göre İtalya’da bu yıl ele geçirilecek uyuşturucu miktarı yeni rekorlar kırabilir. İtalyan haber sitelerinin istatistiklerine göre ele geçirilen bu uyuşturucunun büyük bir kısmı ise İtalya’nın Reggio Calabria ilinde bulunan Gioga Tauro bölgesinden.

EKVADOR’DAN TÜRKİYE’YE

Türkiye’de ise ele geçirilen uyuşturucuların büyük bir kısmı Mersin Limanı’ndan. Türkiye’ye gelen ve Mersin Limanı’nda ele geçirilen uyuşturucunun merkezi ise Ekvador. Uyuşturucular ise genellikle muz konteynerlerinin içinden çıkıyor.

İtalyan dergisi, uyuşturucuyu önlemek için İtalyan siyasilerin ne yaptıklarını soruyor ve bazı siyasetçilerin de kullanıcı olabileceğini vurguluyor.

SURİYE UYUŞTURUCU MAFYASI PORTEKİZ’DE

Portekiz’de haftalık yayınlanan Visao isimli dergi ise, Portekiz’de “10 sent için öldüren” yeni uyuşturucu kaçakçısı çetelerinin varlığına dikkat çekiyor. Derginin aktardığına göre Portekiz adli polisi, yapılan operasyonlarda şırınga, uyuşturucu haplar, tabanca mermileri ve 100 euroluk banknotlar ele geçirdi.

Bu dergiye göre Portekiz, 1970’ten beri uyuşturucu kaçakçılarına ev sahipliği yapıyor. Bu uyuşturucu çetelerinin ise İtalya, Arnavut, Brezilya, Galiçya gibi ülkelerden olduğunu ancak son zamanlarda Portekiz’de Suriyeli uyuşturucu mafyalarının türediğini belirtiyor.

“SURİYE MAFYASI VE FASLI SUÇ ÖRGÜTÜ GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ”

Yazıda bir adli polis memurunun şu ifadelerine yer veriliyor:

“Suriye mafyası uluslararası kokain, esrar ve eroin kaçakçılığına karışan Faslı suç örgütleriyle güçlerini birleştirdi. Bu gruplar, genellikle yetkililerin takip etmesi (yakalamak şöyle dursun) neredeyse imkansız olan yüksek güçlü sürat teknelerini kullanarak, Kuzey Afrika’dan Schengen Bölgesi’ne esrar kaçırmak için öncelikle İber Yarımadası’nı kullanıyor.”