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İtalya yapay eti yasaklıyor

İtalya hükümeti, sentetik gıdaya yasak getirmeyi planlıyor.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 09:57
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İtalya yapay eti yasaklıyor

İtalya yapay eti yasaklıyor
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Meloni başkanlığında salı akşamı toplanan bakanlar kurulu, farklı konularda önemli kararlar aldı. Buna göre, bakanlar kurulu, yapay et de dahil olmak üzere sentetik gıda ile yem üretimini ve aynı zamanda pazarlanmasını yasaklayan yasa tasarısını kabul etti.

Hükümet, tasarının yasalaşması için parlamentonun alt ve üst kanadının onayını arayacak.

Tarım Bakanı Francesco Lollobrigida, kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Zenginlerin iyi beslendiği, yoksulların yemediği bir toplumda sentetik gıda ile sosyal adaletsizlik riski vardır. Burada, zulümcü bir tutumdan ziyade güçlü bir koruma arzusu söz konusu" dedi.

Sağlık Bakanı Orazi Schillaci de hazırladıkları yasa tasarısını savunarak, "Bu tedbir esasına dayalı bir yasadır çünkü günümüzde sentetik gıdaların etkilerine dair bilimsel bir çalışma yok." diye konuştu.

Schillaci, bu yasa tasarısıyla vatandaşlarının sağlığını en üst düzeyde koruduklarını ve Akdeniz diyetine dayanan gıda-tarım kültürlerine sahip çıktıklarını ifade etti.

Hükümetin parlamentonun onayına sunacağı yasa tasarısının yasalaşması halinde mevzuata aykırı hareket edenlere 60 bin avroya kadar para cezası uygulanması öngörülüyor.

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