İtalya'da 500 bin imza toplandı: Vatandaşlık şartı 5 yıla düşüyor mu?

Ülkede bir süredir yabancıların ve çocuklarının vatandaşlık almasına ilişkin yasalarda reform yapılmasına dair tartışmalar kamuoyunda sürerken, muhalefetteki "Daha Fazla Avrupa Partisi" ve bazı sivil toplum kuruluşlarının (STK) başlattığı girişimde önemli bir aşama kaydedildi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre, muhalefetteki Daha Fazla Avrupa Partisi lideri Riccardo Magi ile STK'lerin başlattığı; İtalyan vatandaşlığı almayla ilgili yasada değişiklik yapılmasına ilişkin referanduma yönelik imza kampanyası hedefine ulaştı. Magi, yaptığı açıklamada, referandum istemek için gerekli sayı olan 500 bin imzayı, dosyalarını teslim edecekleri son tarihten önce topladıklarını belirtti.

Ana muhalefet partisi Demokratik Parti (PD) lideri Elly Schlein da referandum talebi için imza verirken, vatandaşları son gününe kadar bu kampanyaya destek vermeye çağırdı. Referanduma konu yasadaki değişiklik talebi, yabancıların İtalyan vatandaşlığı alması için halihazırda sağlaması gereken şartlardan olan 10 yıl kesintisiz ikamet etme şartının 5 yıla düşürülmesi teklifini içeriyor. Toplanan imzalar referandum düzenlenmesi talebiyle Anayasa Mahkemesine sunulacak. Basındaki haberlere göre, yüksek mahkemenin Şubat 2025'te imzaları inceleyip, referandum yapılıp yapılmayacağını karara bağlaması bekleniyor. Anayasa Mahkemesinin referandum yapılmasına yeşil ışık yakması durumunda bahar aylarında sandıkların kurulabileceği belirtiliyor.

BAŞBAKAN MELONİ, MEVCUT YASAYI DEĞİŞTİRMEYE GEREK GÖRMÜYOR

Ülkede, vatandaşlık yasasının değişmesine yönelik referandum talebi için 500 bin imza toplanması, ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda bulunan Başbakan Giorgia Meloni'ye de soruldu. Aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisinin (FdI) lideri ve sağ koalisyon hükümetinin Başbakanı Meloni, "10 yılın vatandaşlık almak için makul bir süre olduğuna ve İtalya'nın bu konuda çok iyi bir yasaya sahip olduğuna inanıyorum. Bu nedenle de bu yasayı değiştirmeye gerek görmüyorum. Ama referandum olursa, bu demokrasidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Meloni'nin iktidar ortağı merkez sağdaki Forza Italia (FI) Partisinin lideri ve aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olan Antonio Tajani de kısa süre önce, İtalya'da doğmuş veya 12 yaşından önce İtalya'ya gelip yasal olarak kesintisiz ikamet eden ve en az 5 yıl burada eğitim gören çocukların vatandaşlık almasını sağlamayı öngören "Ius Scholae" düzenlemesinden yana olduklarını açıklamıştı. FI lideri Tajani'nin bu çıkışı, iktidar ortakları diğer iki aşırı sağcı FdI ile Lig partileri tarafından olumlu karşılanmamıştı. Buna karşın muhalefetteki sol partiler de FI'ye "Ius Scholae" konusunda adım atması için baskı yapmıştı. Ülkede halihazırda yabancıların vatandaşlık alabilmeleri için 10 yıl boyunca aralıksız olarak İtalya'da ikamet etmeleri, sabıka kayıtlarının olmaması ve düzenli gelir beyanında bulunulması gibi şartlar aranıyor. Yabancıların İtalya'da doğan çocukları da reşit olana dek kesintisiz şekilde ikamet ettikten sonra vatandaş olmaya hak kazanıyor.