İtalya'da 900 yıllık kule ayakta zor duruyor. Eğik Kule'nin yıkılma tehlikesi var

Bologna kent merkezindeki 48 metrelik Garisenda kulesindeki eğim artış riski birkaç ay önce tespit edilmişti. 12. yüzyılda yapılan Garisenda ile hemen yanındaki 97 metrelik Asinelli kulelerinin etrafının güvenlik çemberine alınması çalışmalarına başlandı.

Kulelerin bulunduğu meydanının güvenlik bariyeriyle çevrilmesi işleminin Şubat ayına kadar sürmesi ve 4,3 milyon euro’ya mal olması bekleniyor.

Sensörlerle yapılan incelemelerde temeldeki zemin sorunları gibi nedenlerle kulenin eğiminin son aylarda anormal biçimde arttığı belirlenmişti. Yapılan simülasyonlar kulenin yıkılarak yakındaki tarihi yapılara zarar verebileceğini ya da kendi üzerine çökebileceğini göstermişti.

PİSA’DAN DAHA EĞİMLİ

Garisenda kulesindeki eğimin 4 dereceye ulaştığı belirtiliyor. İtalya’nın en meşhur eğik kulesi Pisa’daki eğim ise 3,97 derece olarak hesaplanıyor.

1100’lü yılların başında yapılan ve 900 yılı aşkın süredir ayakta kalan Garisenda kulesinin orijinal yüksekliği 60 metreyken, yine eğimin yıkıma yol açma ihtimali nedeniyle 14. yüzyılda boyu 48 metreye indirilmişti.

Bologna Belediye Başkanı Matteo Lepore, Garisenda ve Asinelli kulelerinin UNESCO Dünya Mirasları listesine alınmasını talep etmişti. Belediye Başkanı, Garisenda’yı ‘kurtarmak’ için çalışacaklarını söyledi.

Belediye, kulelerin bakım-onarım çalışmalarına fon sağlamak için bir bağış kampanyası da başlattı. Kent yönetimi, ‘’Neredeyse bin yıllık bir ortaçağ kulesini restore etmek ve güvenli hale getirmek olağanüstü bir mücadele gerektiriyor’’ dedi ve kent halkının ve dünya çapında Bologna’yı sevenlerin desteğini istedi.