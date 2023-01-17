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İtalya'da enflasyon yıllık yüzde 8,1 ile son 37 yılın zirvesine çıktı

İtalya'da 2022'de ortalama yıllık enflasyon yüzde 8,1'e çıkarak, 1985'den bu yana en yüksek seviyeye gördü

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 17:38
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İtalya'da enflasyon yıllık yüzde 8,1 ile son 37 yılın zirvesini gördü

İtalya'da enflasyon yıllık yüzde 8,1 ile son 37 yılın zirvesine çıktı
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AA'nın haberine göre İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT), fiyat artışlarına ilişkin Aralık 2022 verilerini açıkladı.

Buna göre, Kasım 2022'de yüzde 11,8 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 11,6'ya geriledi.Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralıkta aylık bazda ise yüzde 0,3 arttı.

ISTAT 2022'de enflasyonun ortalama yüzde 8,1'e çıkarak 1985'den beri en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi. Bu enflasyon Türkiye'deki  enflasyonun neredeyse 10'da biri olarak kayıtlara geçti.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından beri özellikle enerji ve gıda fiyatları gözle görülür şekilde artarken, bu da enflasyon üzerinde önemli bir etkiye sahip oldu.

Enerji fiyatlarının aralıkta yıllık bazda yüzde 50,9 artması da dikkati çekti.

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