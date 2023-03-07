7 Mart 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • İtalya'da hava kuvvetlerine ait iki eğitim uçağı çarpıştı: 2 ölü

İtalya'da hava kuvvetlerine ait iki eğitim uçağı çarpıştı: 2 ölü

İtalya Hava Kuvvetlerine (Aeronautica Militare) ait iki hafif eğitim uçağının başkent Roma yakınlarında havada çarpışması sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 16:50
Takip Et

İtalya'da hava kuvvetlerine ait iki eğitim uçağı çarpıştı: 2 ölü

İtalya'da hava kuvvetlerine ait iki eğitim uçağı çarpıştı: 2 ölü
+
Aa
-

İtalya'da hava kuvvetlerine ait iki eğitim uçağının çarpışması sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

İtalyan basınındaki haberlere göre, İtalya Hava Kuvvetlerinin 60. Hava Üssüne bağlı SIAI-Marchetti 208 model iki askeri eğitim uçağı bugün öğle saatlerinde Roma yakınlarındaki Guidonia beldesi üzerinde uçarken havada çarpıştı.

Olayda uçakları kullanan iki pilot çarpışma anında hayatını kaybetti.

Çarpışmanın ardından uçaklardan biri Guidonia beldesine giden bir yol üzerine düşerken, diğeri de çayıra çakıldı. Yol üzerinde bazı evlerin yakınında park halindeki aracın üstüne düşen uçak yangına yol açtı. Uçakların enkazlarına itfaiye ve kurtarma ekipleri müdahale etti.

Uçakların bilinmeyen nedenle çarpıştıkları ama uçuşların planlı eğitim uçuşu olduğu aktarıldı.

Başbakan Giorgia Meloni, olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Guidonia'da meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden Hava Kuvvetleri'nin iki pilotunun ölümü yüreğimizi acıyla doldurdu. Hükümet adına pilotların ailelerine ve Hava Kuvvetlerine en derin taziyelerimi sunuyor, yakınlığımı belirtiyorum. Dualarımız onlarla." ifadelerini kullandı. (AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
1
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
2
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
3
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
4
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
﻿İstanbul'un burnunun dibinde Çorlu'da deprem
5
﻿İstanbul'un burnunun dibinde Çorlu'da deprem
﻿İstanbul'un burnunun dibinde Çorlu'da deprem
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
6
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
﻿Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmasına AKP'den ilk tepki
7
﻿Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmasına AKP'den ilk tepki
﻿Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmasına AKP'den ilk tepki
﻿Brunei Sultanı Waddaulah Anıtkabir'i ziyaret etti
﻿Brunei Sultanı Waddaulah Anıtkabir'i ziyaret etti
﻿Brunei Sultanı Waddaulah Anıtkabir'i ziyaret etti
﻿Rüyada kuşak görmek neye işaret? Rüyada kuşak görmek ne demek?
﻿Rüyada kuşak görmek neye işaret? Rüyada kuşak görmek ne demek?
﻿Rüyada kuşak görmek neye işaret? Rüyada kuşak görmek ne demek?
﻿Deprem enkazın döküldüğü dere moloz dağına dönüştü
﻿Deprem enkazın döküldüğü dere moloz dağına dönüştü
﻿Deprem enkazın döküldüğü dere moloz dağına dönüştü
﻿İtalya'da hava kuvvetlerine ait iki eğitim uçağı çarpıştı: 2 ölü
﻿İtalya'da hava kuvvetlerine ait iki eğitim uçağı çarpıştı: 2 ölü
﻿İtalya'da hava kuvvetlerine ait iki eğitim uçağı çarpıştı: 2 ölü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.