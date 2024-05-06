İtalya'da kanalizasyon şebekesinde çalışan 5 işçi, hayatını kaybetti

Kaynak: AA
İtalya'da kanalizasyon şebekesinde çalışan 5 işçi, hayatını kaybetti
İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Casteldaccia beldesinde, kanalizasyon şebekesinde çalışan 5 işçinin kaldırma tankındaki gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği bildirildi.

Palermo kenti yakınlarındaki bu trajik olayda bir işçi ise yoğun bakıma alındı.

Özel bir şirket için çalıştıkları belirtilen işçilerin, kanalizasyon şebekesindeki göreve indikleri sırada kaldırma tankındaki gazdan etkilendikleri ve olay yerinden çıkamadıkları belirtildi.

Başbakan Giorgia Meloni, Casteldaccia'daki bu kaza sonrası duygularını "Şok edici bir haber. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerken, yoğun bakımda mücadele veren işçiye yakınlığımı ifade ediyorum. Bu trajedi aydınlatılmalı." şeklinde paylaştı.

Ülkede iş kazalarının artmasıyla birlikte, sendikaların hükümete daha etkin önlemler alma çağrıları yapıldığı belirtiliyor. Geçen yıl sadece İtalya'da 1041 kişi iş kazalarında hayatını kaybetmişti.

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