Tohum Takas Şenliği'ne tasarruf tedbiri iptali

Seferihisar’ın 14 yıldır süregelen geleneği olan Yerel Tohum Takas Şenliği, bu yıl Cumhurbaşkanlığı’nın "Kamu Tasarruf Tedbirleri Genelgesi" nedeniyle iptal edildi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, şenliğin iptal edilmesinin yerel üreticilere ve çiftçilere ekonomik katkı sağlayan önemli bir etkinlik olduğunu vurguladı. Genelge, belediyelerin tasarruf tedbirlerine uymasını zorunlu kıldığı için, Seferihisar Belediyesi de bu karara uymak durumunda kaldı.

Başkan Yetişkin, Yerel Tohum Takas Şenliği'nin yerli tohumları koruma ve yaşatma amacını taşıdığını ve 2010 yılından bu yana Seferihisar’ın marka değerlerinden biri haline geldiğini belirtti. Şenlik, sadece bir etkinlik olmanın ötesinde, atalık tohumları koruma ve yerli üreticilerin emeklerine sahip çıkma mücadelesinin bir sembolü oldu. Yetişkin, Seferihisar Belediyesi’nin başlattığı bu şenliğin Türkiye genelinde birçok belediyeye de ilham kaynağı olduğunu ve yerli tohum seferberliğinin büyük bir etkiyle devam ettiğini söyledi.

Genelge nedeniyle bu yıl şenliği gerçekleştiremeyecek olmaktan üzüntü duyduğunu ifade eden Yetişkin, yerli tohumun ve tarımsal üretimin gelişmesi ve desteklenmesi için belediyenin her türlü çabayı göstermeye devam edeceğini belirtti. Şenlikte dağıtmak üzere hazırlanan fide ve tohumların dağıtımı ile ilgili bilgilerin ilerleyen günlerde duyurulacağını da ekledi.

Bu iptal kararı, yerel üreticilerin ve çiftçilerin ekonomik desteği açısından önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Seferihisar Belediyesi'nin gelecekteki projeleri ve çalışmaları, yerli tohumun korunması ve tarımsal üretimin desteklenmesi için devam edecektir.