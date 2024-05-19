Galatasaray'da derbi öncesi flaş gelişme

Trendyol Süper Lig’de sezonun bitimine iki hafta kala Galatasaray sahasında Fenerbahçe’yi konuk ediyor.

NEFESLER TUTULDU

Bu akşam (Pazar) saat 19.00’da RAMS Park’ta oynanacak olan kritik derbi için nefesler tutuldu. Milyonlarca insanın ekran başından takip edeceği dev derbi beIN Sports 1’den yayınlanacak.

ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDECEK

Fenerbahçe’nin 6 puan önünde yer alan sarı-kırmızılılar derbiden 1 puan çıkarması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

İLK 11'İNİ BELİRLEDİ

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dün yapılan antrenman ile hazırlıklarına son verdi. Derbi öncesinde sakat yada cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk ilk 11’ini belirledi.

Takımından mutlak bir galibiyet isteyen Okan Buruk tercihini Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Barış, Mertens, Icardi 11’inden yana kullandı.

HATA İSTEMİYOR

Oyuncuları ile dün akşam son bir toplantı yapan Okan Buruk şampiyonluğu henüz garantilemediklerini hatırlatarak öğrencilerinden hata yapmamalarını istedi.

KADIKÖY'DE GOL SESİ ÇIKMAMIŞTI

Maçın hakemi Arda Kardeşler'e ise daha mücadele başlamadan tepkiler yağıyor.

Ligin ilk yarısında Kadıköy’de oynanan maçta taraflar 0-0 berabere kalmıştı. O derbinin de hakemi olan Arda Kardeşler’in Icardi’nin pozisyonunda penaltı kararı vermemesi sarı-kırmızılıların hem maç içinde hem de maç sonrasında yoğun tepkisine sebep olmuştu.

Bu maçta da Arda Kardeşler'in olmasına tepki gösteren taraftarlar sosyal medyayı yorum yağmuruna tuttu.