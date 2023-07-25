İtalya'da orman yangını alarmı: Havalimanı kapatıldı

Avrupa’yı kasıp kavuran aşırı sıcaklar, İtalya’nın Sicilya Adası’nda orman yangını çıkmasına neden oldu. Hava sıcaklığının 47 dereceye ulaştığı adanın Palermo kentinde gece saatlerinde başlayan yangın, rüzgarla birlikte büyüyerek Falcone Borsellino Havalimanı’na ve yerleşim yerlerine yaklaştı. Havalimanındaki uçuşlar, yerel saatle 11.00'e kadar durdurulurken, risk altındaki birçok yerleşim bölgesi de tahliye edildi.

30 itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın sebebiyle, kentteki bazı otoyollar da trafiğe kapatıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, zorlu hava koşulları nedeniyle yangınla mücadelenin zorlaştığını ve diğer bölgelerden destek ekiplerinin yola çıktığını ifade etti.