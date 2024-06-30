İtalya’da sel felaketi

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeybatısındaki Piyemonte ve Valle d'Aosta bölgelerinde şiddetli yağışlar nedeniyle bir dizi sel ve heyelan meydana geldiği bildirildi. Bu doğal afetler, çevrede önemli maddi zararlara yol açtı.

Özellikle Piyemonte Bölgesi'nde, dağların yamaçlarından şelaleleri anımsatan şekillerde yağmur sularının aktığı vurgulandı. Nehirlerin taşması ve heyelanlar nedeniyle, bazı yolların ulaşıma kapandığı ve yerleşim yerlerinde mahsur kalanların kurtarılması için İtalyan İtfaiyesi'nin operasyonlar düzenlediği belirtildi.

Macugnana beldesinde, İtalya-İsviçre sınırındaki dağlık alanda mahsur kalan yaklaşık 30 dağcının, itfaiye helikopterleriyle havadan tahliye edildiği açıklandı. Aynı şekilde, Alp Dağları ile çevrili Cogne beldesinde sel ve heyelan sonucu zarar gören kara yolunda mahsur kalan yaklaşık 200 kişinin de helikopterle kurtarıldığı bildirildi. Cogne'de meydana gelen selde birçok aracın sel sularına kapıldığı ifade edildi.

İtfaiye ekiplerinin, Piyemonte Bölgesi'nde etkilenen Verbania Cuio Ossola beldesinde zor durumda olan 80 kişiye yardım sağladığı kaydedildi.

Ayrıca, Piyemonte ve Valle d'Aosta'da zaman zaman görülen dolu yağışlarının da otomobiller ve tarım arazilerinde maddi hasara yol açtığı belirtildi.