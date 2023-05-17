İtalya'da sel felaketi: En az 8 kişi hayatını kaybetti

Şiddetli yağışlar, İtalya’nın orta kuzey kesimindeki Emilia Romagna bölgesinde sel meydana getirdi. Sel baskınında az 8 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

İtalya'da sel felaketi: En az 8 kişi hayatını kaybetti

İtalya'nın Emilia Romagna bölgesinde dünden bu yana etkili olan şiddetli yağış neticesinde yaşanan sel felaketinde 8 kişi yaşamını yitirdi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Denizcilik ve Sivil Savunma Bakanı Nello Musumeci, Emila Romagna'yı vuran sel felaketine ilişkin yaptığı açıklamada, Bölgedeki tüm nehirlerin taştığını ve 24 beldenin sular altında kaldığını belirtti.

1 BUÇUK YILLIK YAĞIŞ 36 SAATTE YAĞDI

Musumeci, bölgeye 1,5 yılda yağması gereken yağış miktarının son 36 saat içerisinde düştüğü bilgisini paylaştı. Bölgesel tren seferlerinin durduğunu ifade eden Musumeci, bölge halkına da bulundukları yerden ayrılmamaları çağrısı yaptı.

Japonya’daki G7 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere yolda olan Başbakan Giorgia Meloni'nin, hükümet olarak Emilia Romagna'daki durumu yakından takip ettikleri ve bölgede gerekli olması halinde acil önlemlerin alınması konusunda hazır oldukları mesajını gönderdiği bildirildi.

Bu arada, bölgede 50 bin kişiye elektrik verilemediği basına yansıdı.

ÇOK SAYIDA ŞEHİR SULAR ALTINDA KALDI

Bölgedeki tüm nehir ve derelerin şiddetli yağış sonucu taştığı aktarılırken Faenza, Cesena ve Riccione gibi kentlerde cadde ve sokakların sular altında kaldığı görüldü.

Bölgede iletişimde ciddi aksaklılar olduğu, pek çok yerde elektrik kesintilerinin yaşandığı ve durumu kritik bazı yerlerde okullarda eğitim öğretime ara verildiği ifade edildi.

Sivil Savunma, selden etkilenen bölgenin çok geniş olduğunu ve kurtarma ekipleri için de riskler barındırdığını belirtti.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Bolonya Belediyesi, yayımladığı duyuruyla halka binaların üst katlarına çıkmalarını, kesinlikle bodrum katı, garaj gibi zemin ve altındaki yerlere inmemelerini tavsiye etti.

Diğer yandan, Formula 1 yönetimi, Emilia Romagna'daki sel felaketi dolayısıyla 19-21 Mayıs'ta Imola'da yapılması gereken Emilia Romagna Grand Prix'sinin iptal edildiğini açıkladı.

Ülkede Emilia-Romagna bölgesi mayıs başında da şiddetli yağışların yol açtığı sellerden etkilenmiş, sel ve toprak kaymasında 2 kişi hayatını kaybetmişti.

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