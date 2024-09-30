İtalya’da taraftar gruplarına mafyan operasyonu

İtalya’nın Milano kentinde ‘Ultras’ olarak bilinen taraftar gruplarına yönelik operasyon gerçekleşti. Polis ekipleri operasyonda 19 kişiyi tutukladı. Tutuklanan isimler arasında İtalya’nın en büyük 2 takımı Milan ve Inter’in büyük taraftar gruplarından isimler yer alıyor.

İtalya mali polisi, suçlamaların arasında "mafya yöntemleriyle ağırlaştırılmış suç örgütü kurma, gasp, saldırı ve diğer ciddi suçların" da yer aldığını söyledi.

İddiaya konu suçlar arasında bilet karaborsacılığı, stadyum dışında yiyecek ve içecek satan satıcılardan zorla haraç alınması yer alıyor.

Milano Savcısı Marcello Viola, soruşturmanın İtalya’daki çeşitli polis birimlerinin oldukça karmaşık bir şekilde oluşturduğunu kaydetti.

Savcılık, Milan ve Inter’in birlikte kullandığı San Siro stadındaki ekonomik faaliyetlerin kontrol dışı olduğunu kaydetti.

Tutuklanan isimler arasında yer alan Milan’ın taraftar grubu liderlerinden Luca Lucci’nin İtalya’daki aşırı sağcı siyasetçilerle bağlantısı olduğu belirtiliyor.

MAFYA VE ŞİDDETLE İÇ İÇELER

Soruşturmanın İtalyan mafyasının güçlü isimlerinden Antonio Bellocco'nun öldürülmesi sonrası başladığı öğrenildi.

İtalya’da ‘Ultras’ olarak bilinen taraftar gruplarının hem mafya ile ilişkili hem de ırkçı gruplar olduğu belirtiliyor. Söz konusu gruplar ülkede sık sık şiddet olayları ile gündeme geliyor.

İtalya’da ezeli rakip olan Milan ve Inter taraftarları arasında yıllardır bir tür ‘ateşkes’ anlaşması olsa da İtalyan makamlar bunun arkasında bir ekonomik çıkar olduğunun altını çiziyor.