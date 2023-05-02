İtalya'da Türkiye'deki seçimler için oy kullanma işlemi yarın başlıyor

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için İtalya'da oy verme işlemi yarın başlayacak.

İtalya'da Türkiye'deki seçimler için oy kullanma işlemi yarın başlıyor

Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre, İtalya'da kayıtlı bulunan toplam 20 bin 148 seçmen başta olmak üzere yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, İtalya'daki iki oy verme noktası olan; Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği ve Milano Başkonsolosluğunda yarın sabahtan itibaren oy kullanabilecek.

Vatandaşlar için oy verme işlemleri yarın sabah yerel saatle 09.00'da (TSİ 10.00) başlayacak.

İtalya'daki Türk vatandaşları, 3-7 Mayıs tarihlerinde her gün 09.00 ile 21.00 saatleri arasında oy kullanabilecek.

Vatandaşların oy kullanabilmesi için Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinde 3-7 Mayıs'ta her güne birer sandık kurulacak.

İtalya'nın kuzeyinde daha fazla Türk vatandaşının bulunması sebebiyle Milano Başkonsolosluğunda ise 3-4-5 Mayıs tarihlerinde 2'şer sandık, hafta sonuna denk gelen 6-7 Mayıs'ta ise 4'er sandık kurulacak.

Vatandaşların oy kullanabilmeleri için TC Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanı veya pasaportlarını ibraz etmeleri gerekiyor.

Bu arada diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Roma Büyükelçiliği ve Milano Başkonsolosluğunda vatandaşların oy kullanabilmesine yönelik son hazırlıklar da tamamlandı.

İtalya'da oy kullanma işleminin, 7 Mayıs Pazar günü 21.00'de (TSİ 22.00) sona ermesinin ardından Roma ve Milano'da kullanılan oylar, diplomatik kuryeler vasıtasıyla en kısa zamanda Türkiye'ye ulaştırılacak.

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