İtalya’da üretici fiyatları dipte

Haziran ayında yüzde 2,4 olan yıllık üretici enflasyonu, Temmuz’da yüzde 1,6’ya düştü. Özellikle kok kömürü ve rafine petrol ürünlerinde yaşanan yüzde 7,4’lük gerileme bu tabloya doğrudan yansıdı. Elektrik ve gaz maliyetlerinde ise artış devam etse de oran yüzde 12,9’dan yüzde 7,9’a düştü. Böylece enerji kalemlerindeki yavaşlama enflasyon baskısını hafifletti.

EURO BÖLGESİ VE DIŞ PAZARLAR

Yurt içi pazarda fiyat artışları yüzde 2,4’e gerilerken, dış pazarlarda farklı bir tablo ortaya çıktı. Euro Bölgesi’nde maliyetler bir önceki aya paralel olarak yüzde 0,4 yükseldi. Bu artışta ulaştırma ekipmanları, gıda, içecek ve tütün ile kâğıt ve matbaa ürünleri etkili oldu. Buna karşılık, kok kömürü ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 9,9’luk sert düşüş kaydedildi. Euro Bölgesi dışındaki ülkelerde ise fiyatlar yüzde 0,2 azaldı.

Genel tabloda, üretici fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0,5 artarak, Haziran’daki yüzde 1,4’lük yükselişin altında kaldı.