İtalya’dan bankalara vergi indirimi. Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; İtalya, bankaların yüksek faiz gelirlerinden alınacak ilave verginin sınırlandırılacağını açıkladı.

Bankaların toplam varlıklarının yüzde 0,1’i

İtalyan hükümeti, dün bankaların yüksek faiz oranlarından elde ettikleri aşırı karlara yüzde 40 ilave vergi uygulanacağını duyurmuştu. Bu karar, bankacılık sektöründe ve piyasalarda tepkiyle karşılanmıştı. Bugün ise hükümetten yapılan açıklamada, ek verginin bankaların toplam varlıklarının yüzde 0,1’ini aşmayacak şekilde alınacağı belirtildi. Bu karar, bankaların maliyetlerini azaltacak ve kredi verme kapasitelerini artıracak.

Avrupa borsaları yükseldi

İtalya’nın vergi indirimi kararı, Avrupa borsalarına da olumlu yansıdı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,43 artışla 460,58 puana ulaştı. Birleşik Krallık’ta FTSE 100 endeksi yüzde 0,80 artarak 7.587,30 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,72’lik artışla 7.322,04 puana yükseldi. Almanya’da DAX endeksi yüzde 0,49 artışla 15.852,58 puandan, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,31’lik yükselişle 28.308,09 puandan kapandı. Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.03 itibarıyla yüzde 0,17 yükselişle 1,097 seviyelerinde seyrediyor.