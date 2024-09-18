İtalya'dan büyük savunma hamlesi

İtalya, bu yıl savunma harcamalarını büyük bir oranda artırma kararı aldı. Savunma alım harcamaları %16,8 oranında bir artış göstererek 9,3 milyar avro (yaklaşık 10,3 milyar dolar) seviyesine çıktı. Bu artışla birlikte ülke, 25 adet ekstra F-35 jetinin yanı sıra yeni Eurofighter'lar satın alacak. Bu büyük yatırımlar, İtalya'nın askeri kapasitesini önemli ölçüde artırma ve uluslararası güvenlik stratejilerindeki rolünü güçlendirme amacını taşıyor.

KÜRESEL HAVA MUHAREBE PROGRAMI VE ALTINCI NESİL SAVAŞ UÇAĞI

İtalya'nın 2024 yılı için bütçesinde dikkate değer bir diğer unsur da Küresel Hava Muharebe Programı (GCAP) kapsamında yapılan yatırımlar. Belgede, Roma'nın altıncı nesil savaş uçağının geliştirilmesine yarım milyar avro ayıracağı belirtiliyor. Bu yatırım, gelecekteki hava savaşlarında İtalya'nın üstünlüğünü sağlamaya yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor. GCAP, İtalya, İngiltere ve Japonya'nın ortaklaşa yürüttüğü bir proje olup, bu yatırım, programın devamlılığını ve gelişimini destekleyecek.

F-35 JETLERİ VE EUROFİGHTER'LAR: PLANLANAN ALIMLAR

Yeni bütçe dokümanına göre, İtalya'nın mevcut savunma planları doğrultusunda F-35 jetleri ve Eurofighter'lar için ek alımlar yapılacak. İtalya, 15 F-35A ve 10 F-35B olmak üzere toplamda 25 ek F-35 jetini satın almak için 7 milyar avro harcayacak. Bu alımlar, F-35 filosunun toplamda 115 uçağa ulaşmasını sağlayacak. Ayrıca, bu harcamanın 2035 yılına kadar lojistik destek de dahil olmak üzere geniş bir kapsama yayılacağı belirtiliyor.

Yeni alımların nasıl kullanılacağına dair detaylar da mevcut. Savunma kaynaklarına göre, 15 yeni F-35A'nın İtalyan Hava Kuvvetleri tarafından kullanılacağı, 10 F-35B'nin ise Hava Kuvvetleri ve İtalyan Donanması arasında paylaştırılacağı ifade ediliyor. Mevcut 90 uçaklık sipariş ise Hava Kuvvetleri için 60 F-35A ve 15 F-35B, Deniz Kuvvetleri içinse 15 F-35B öngörüyordu.

TRİESTE'DEKİ ÇIKARMA HELİKOPTER ÜSSÜ VE F-35B'LER

Belgede, İtalya'nın Trieste'deki yeni Çıkarma Helikopter Üssü'nün F-35B'lere ev sahipliği yapacak şekilde uyarlanması için 50 milyon avro ayrıldığı bilgisi yer alıyor. Bu uyarlama, F-35B'lerin çeşitli operasyonel yeteneklerini artıracak ve İtalya'nın askeri operasyonel kapasitesini genişletecek.

İtalya'nın 2024 bütçesinde, İngiltere ve Japonya ile yürütülen GCAP programına yapılan yatırımlar da dikkat çekiyor. İtalya, bu programa 2024 yılında 506 milyon avro yatırım yapacak. Bu, 2023'te yapılan 271 milyon avrodan önemli bir artışı temsil ediyor. İngiltere'deki yeni İşçi Partisi hükümetinin GCAP programından çekilebileceği yönündeki spekülasyonlara rağmen, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ortak açıklamalarında bu programın hayati önemini vurguladılar ve işbirliklerini sürdürme kararlılıklarını ifade ettiler.

EUROFİGHTER PROGRAMI VE YENİ JETLER

2024 bütçesi kapsamında, Eurofighter programına da önemli bir yatırım yapılacak. 2029 yılına kadar kullanımdan kaldırılacak 26 birinci dilim uçağın yerini alacak 24 adet dördüncü dilim jet uçağının satın alınması için Eurofighter programının finansmanına 690 milyon avro eklenecek. Bu yatırım, Eurofighter filosunun güncel ve modern kalmasını sağlayacak ve İtalya'nın hava kuvvetleri için kritik bir rol oynayacak.

İtalya'nın 2024 savunma bütçesi toplamda 20,85 milyar avro olarak belirlenmiş durumda. Bu rakam, 2023 yılında harcanan 19,56 milyar avroya kıyasla bir artışı temsil ediyor. Ayrıca, 2022 yılında harcanan 18 milyar avroya göre de bir yükseliş söz konusu. Bütçenin satın almalara ayrılan kısmı, geçen yılki 6,1 milyar avroya göre %23 artışla 7,5 milyar avroya ulaşmış durumda. Bu artış, savunma alanındaki harcamaların önümüzdeki yıllarda da devam edeceğinin sinyalini veriyor.

İtalya'nın iç tedarik desteği, geçen yılki 1,87 milyar avrodan 2024'te 1,8 milyar avroya düştü. Ancak, savunma bakanlığı ve sanayi bakanlığı harcamalarını birleştiren toplam tedarik harcamaları, geçen yılın 7,97 milyar avrosundan %16,8 artışla 9,31 milyar avroya çıktı. Bu artış, 2020 yılında 5,45 milyar avro olan toplam tedarik harcamalarındaki istikrarlı yükselişin bir devamı olarak değerlendiriliyor.

GELECEK SATIN ALIMLARI VE OLASI YENİ PROGRAMLAR

Belgede ayrıca, finansmanı henüz sağlanamamış olası gelecekteki satın alımlar hakkında da bilgi veriliyor. Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri tarafından ortaklaşa işletilecek yeni deniz devriye uçaklarının satın alınması için 560 milyon avroluk bir programın öngörüldüğü belirtiliyor. Bu potansiyel yatırım, İtalya'nın deniz ve hava kuvvetlerinin operasyonel kapasitesini artırmaya yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

İtalya'nın 2024 savunma bütçesi, ülkenin askeri stratejilerinde büyük bir genişlemeye işaret ediyor. F-35 jetleri, Eurofighter'lar, GCAP programı ve diğer yatırım kalemleri, İtalya'nın askeri kapasitesini ve uluslararası güvenlik stratejilerindeki rolünü güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu büyük yatırımlar, İtalya'nın savunma politikalarındaki değişimi ve gelecekteki askeri hedeflerini şekillendirecek.