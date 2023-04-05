﻿Nicolo Zaniolo sosyal medyada yaptığı paylaşımla Roma taraftarını ayağa kaldırdı

Roma'dan Galatasaray'a transfer olan Nicolo Zaniolo, gösterdiği performansla taraftarlardan tam not almaya devam ediyor.

Son olarak Adana Demirspor maçında oyuna sonradan dahil olup penaltıdan golünü atan Zaniolo, mücadelede önemli bir rol oynadı.

2 MİLYON TAKİPÇİSİ OLDU

Yıldız oyuncu, Instagram platformunda 2 milyon takipçiye ulaşmanın sevincini yaşadı.

2 milyon takipçiye özel yaptığı paylaşımda Galatasaray ve İtalya Milli Takımı formalı resimleri kullanması, Roma taraftarını kızdırdı.

TEPKİ GÖSTERDİ

Roma formalı fotoğrafını kullanmadığı gören taraftarlar, İtalyan yıldıza tepki gösterdi.

İşte o fotoğraf;