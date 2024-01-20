İtalyan başbakan gizlice Kapalıçarşı’yı gezdi. Türk tatlılarına bayıldı, kuyumcu ve halıcıları dolaştı

İtalya'da milliyetçi muhafazakâr bir siyasi parti olarak bilinen İtalya'nın Kardeşleri Partisi’nin lideri ve ülkenin ilk kadın başbakanı Giorgie Meloni resmi temaslarda bulunmak üzere ziyarete geldiği İstanbul’da soluğu Kapalıçarşı’da aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugün 18.00 civarında görüşmesi tahmin edilen Meloni, Kapalıçarşı’ya gizlice yaptığı ziyarette halıcıları ve kuyumcuları gezdi.

Kapalıçarşı Derneği yetkilileri ile yaklaşık 1.5 saat görüşme gerçekleştiren Meloni, gezisine devam etti.

TÜRK TATLILARINA BAYILDI

Meloni’nin Kapalıçarşı’daki duraklarından biri dünyaca ünlü Havuzlu Restoran oldu. Burada ağırlanan İtalyan Başbakanı’na sütlaç, kazandibi ve ayva tatlısı ikram edildi.

Tatlıların tadına bakan Başbakan, tatlılara bayıldığını dile getirdi. Başbakan Meloni Türk kahvesi ve çay da içmeden gitmedi.