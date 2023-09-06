İtalyan basını Özge Gürel’i konuşuyor. Venedik'te göz kamaştırdı

Rol aldığı “Kiraz Mevsimi”, “Dolunay” ve “Bay Yanlış” büyük ilgi gören Özge Gürel, bu yıl 80.’si düzenlenen Venedik Film Festivali‘nde fırtına gibi esti. Gürel, Pinko markasının elçisi olarak kırmızı halıda yürüdü. Başarılı oyuncu güzelliği ve karizmasıyla göz doldurdu.

Rol aldığı oynadığı dizilerle İtalya’da da geniş bir hayran kitlesi bulunan Gürel, İtalya’nın en popüler kanalı Canala 5‘e de özel röportaj verdi. Özge Gürel, kırmızı halı seremonisi sonrası düzenlenen özel bir yemeğe de katıldı.

