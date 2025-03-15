İtalyan Borsası haftayı yükselişle kapattı

İtalya’nın önde gelen borsa endeksi FTSE MIB, Cuma günü yüzde 1.7 yükselişle 38.655 seviyesine çıkarak haftayı pozitif tamamladı. Avrupa genelindeki yükselişe paralel olarak gerçekleşen bu ivmelenmede, Almanya’nın yeni Şansölyesi Friedrich Merz’in yatırım planlarına dair artan iyimserlik ve Ukrayna’daki olası bir çözüm beklentileri etkili oldu. Ancak küresel piyasalarda devam eden gümrük tarifesi savaşları yatırımcılar için önemli bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

Şirketler cephesinde en dikkat çekici yükselişi yüzde 7.2 ile Iveco Group gerçekleştirdi. Stellantis iş birliğiyle iki yeni elektrikli van modelini piyasaya süreceğini açıklayan şirket, yatırımcıların güvenini kazandı. Avrupa savunma harcamalarına ilişkin artış beklentileri ve Airbus’tan yeni bir sipariş alındığına dair çıkan haberler, Leonardo’nun hisselerinin yüzde 7.1 oranında yükselmesini sağladı.

Bankacılık sektöründe ise UniCredit yüzde 3.3 değer kazandı. Avrupa Merkez Bankası’ndan Commerzbank’ın yüzde 29.9’una kadar hisse alımı için onay alan UniCredit, Alman rekabet kurumunun vereceği nihai kararı bekliyor. Banka ayrıca, Almanya’da yeni kurulacak hükümetle de görüşmelere başlamayı planlıyor.

Öte yandan, haftanın en büyük kaybedeni yüzde 2.7 değer kaybeden Diasorin oldu. Şirketin 2024 yılı finansal sonuçları ve 2025 yılı öngörülerine dair beklentilerin altında kalan açıklamaları, hisselerinde düşüşe neden oldu.

Haftalık bazda FTSE MIB endeksi yüzde 0.2 oranında yükseliş kaydetti.