İtalyan devi Napoli’nin ürünleri Yozgat’ta üretiliyor. Taraftarlar kapış kapış alıyor

Dünyaca ünlü giyim markalarının üretimini yapan bir tekstil fabrikasında, İtalya Serie A Lig'i ekiplerinden Napoli takımının mağazasında yer alan ürünler de üretiliyor. Üretilen ürünler İtalya, ABD, Kanada, İngiltere ve İspanya gibi ülkelere gönderiliyor.

40 yıldır tekstil işi ile uğraştığını söyleyen fabrika çalışanlarından Mustafa Öztürk, “30 yıl İstanbul’da çalıştıktan sonra Yozgat’ta böyle bir işletme açılınca tereddüt etmeden geldim. Şu anda da Avrupa’nın bütün ülkelerine ihracat yapıyoruz. Burada evime ekonomik katkı sağladığım için de çok mutluyum. Fabrikamızda penye örme gurubu dediğimiz eşofman takımları, polo yaka tişörtler üretiyoruz, ünlü markaların ürünlerini ürettiğimiz için en ufak hataya burada yer verilmiyor. Bu ürünler de Avrupa ülkeleri tarafından takdir görüyor. Ürettiğimiz ürünleri Avrupa ülkelerinin giymesi bizi oldukça mutlu ediyor” dedi.

"YURT DIŞINA ÜRÜNLER ÜRETİYORUZ"

Fabrikada çalışan işçilerden Tuğrul Öcalan ise “Buradan önce İstanbul’daydım, bu firmanın açıldığını duyunca Yozgat’a makine teknisyeni olarak geldim. Burada yurt dışına tişört, polar ve eşofman takımları üretiyoruz. Yozgat’a böyle bir firmanın açıldığı için mutluyuz, geçimimizi buradan sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

"HEDEF YILLIK BİR MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKMAK"

Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde 7 ay önce faaliyetlerine başladıklarını belirten fabrika müdürü Bülent Boyoğlu da, Avrupa’nın önde gelen giyim markalarının üretimini yaptıklarını söyledi. Boyoğlu, “Eşofman takımları, polo yaka tişörtler ve basic tişörtler olmak ürün skalamız çok geniştir. Bu ürünleri Avrupa’nın birçok ülkesine ihraç ediyoruz. Hem bölge hem de ülke ekonomisine ciddi katkılarımız olmaktadır. Personel sayımız her geçen gün artıyor, şu anda 220 işçi fabrikamızda çalışıyor. Önümüzdeki süreçte de ciddi yatırımlarımız devam ediyor. Ürettiğim ürünler başta İtalya olmak üzere ABD, Kanada, İngiltere, İspanya gibi birçok ülkeye ihracatımız devam ediyor. Yılık hedefimiz bir milyonun üzerine çıkmaktadır. Kapasitemizi daha da artırarak ülke ekonomisine katkı sağlayıp istihdam sağlamayı düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi.

"NAPOLI ÜRÜNLERİ BURADA ÜRETİLİYOR"

Fabrikalarında İtalya Seri A kulüplerinden Napoli’nin de mağaza ürünlerini fabrikalarında ürettiklerini de vurgulayan Boyoğlu, “İtalya’nın ünlü spor kulübü Napoli’ye de fabrikamızda ürünler yapmaktayız. Napoli takımının mağazalarında satılan ürünlerin birçoğunu biz temin etmekteyiz. Napoli takımının ürünlerini Yozgat’ta üretip İtalya’ya sevk ediyoruz” dedi.