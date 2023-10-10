İtalyan devi Napoli’nin ürünleri Yozgat’ta üretiliyor. Taraftarlar kapış kapış alıyor

İtalya’nın köklü kulübü Napoli'nin mağazasındaki ürünler, Yozgat'ta bulunan bir tekstil fabrikasında üretiliyor. 220 işçinin çalıştığı fabrikada yıllık 1 milyon ürün üretilmesi hedefleniyor.

KAYNAK: İHA
İtalyan devi Napoli’nin ürünleri Yozgat’ta üretiliyor. Taraftarlar kapış kapış alıyor

Dünyaca ünlü giyim markalarının üretimini yapan bir tekstil fabrikasında, İtalya Serie A Lig'i ekiplerinden Napoli takımının mağazasında yer alan ürünler de üretiliyor. Üretilen ürünler İtalya, ABD, Kanada, İngiltere ve İspanya gibi ülkelere gönderiliyor.

40 yıldır tekstil işi ile uğraştığını söyleyen fabrika çalışanlarından Mustafa Öztürk, “30 yıl İstanbul’da çalıştıktan sonra Yozgat’ta böyle bir işletme açılınca tereddüt etmeden geldim. Şu anda da Avrupa’nın bütün ülkelerine ihracat yapıyoruz. Burada evime ekonomik katkı sağladığım için de çok mutluyum. Fabrikamızda penye örme gurubu dediğimiz eşofman takımları, polo yaka tişörtler üretiyoruz, ünlü markaların ürünlerini ürettiğimiz için en ufak hataya burada yer verilmiyor. Bu ürünler de Avrupa ülkeleri tarafından takdir görüyor. Ürettiğimiz ürünleri Avrupa ülkelerinin giymesi bizi oldukça mutlu ediyor” dedi.

aw049513-01.jpg

"YURT DIŞINA ÜRÜNLER ÜRETİYORUZ"

Fabrikada çalışan işçilerden Tuğrul Öcalan ise “Buradan önce İstanbul’daydım, bu firmanın açıldığını duyunca Yozgat’a makine teknisyeni olarak geldim. Burada yurt dışına tişört, polar ve eşofman takımları üretiyoruz. Yozgat’a böyle bir firmanın açıldığı için mutluyuz, geçimimizi buradan sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

aw049513-02.jpg

"HEDEF YILLIK BİR MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKMAK"

Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde 7 ay önce faaliyetlerine başladıklarını belirten fabrika müdürü Bülent Boyoğlu da, Avrupa’nın önde gelen giyim markalarının üretimini yaptıklarını söyledi. Boyoğlu, “Eşofman takımları, polo yaka tişörtler ve basic tişörtler olmak ürün skalamız çok geniştir. Bu ürünleri Avrupa’nın birçok ülkesine ihraç ediyoruz. Hem bölge hem de ülke ekonomisine ciddi katkılarımız olmaktadır. Personel sayımız her geçen gün artıyor, şu anda 220 işçi fabrikamızda çalışıyor. Önümüzdeki süreçte de ciddi yatırımlarımız devam ediyor. Ürettiğim ürünler başta İtalya olmak üzere ABD, Kanada, İngiltere, İspanya gibi birçok ülkeye ihracatımız devam ediyor. Yılık hedefimiz bir milyonun üzerine çıkmaktadır. Kapasitemizi daha da artırarak ülke ekonomisine katkı sağlayıp istihdam sağlamayı düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi.

aw049513-03.jpg

"NAPOLI ÜRÜNLERİ BURADA ÜRETİLİYOR"

Fabrikalarında İtalya Seri A kulüplerinden Napoli’nin de mağaza ürünlerini fabrikalarında ürettiklerini de vurgulayan Boyoğlu, “İtalya’nın ünlü spor kulübü Napoli’ye de fabrikamızda ürünler yapmaktayız. Napoli takımının mağazalarında satılan ürünlerin birçoğunu biz temin etmekteyiz. Napoli takımının ürünlerini Yozgat’ta üretip İtalya’ya sevk ediyoruz” dedi.

aw049513-04.jpgaw049513-05.jpgaw049513-07.jpg

Öne Çıkanlar
Hamas kime hizmet ediyor?
Hamas kime hizmet ediyor?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
İslam Memiş'ten piyasalar için savaş uyarısı: Bir sabah uyandığınızda batmış olabilirsiniz
İslam Memiş'ten piyasalar için savaş uyarısı: Bir sabah uyandığınızda batmış olabilirsiniz
Son Haberler
Hattuşa’daki hiyeroglifler ustası hakkında bilgi veriyor Kültür Sanat
Hattuşa’daki hiyeroglifler ustası hakkında bilgi veriyor
Miniklere trafik eğitimi verildi Gündem
Miniklere trafik eğitimi verildi
Profiterol nasıl yapılır? Profiterol tarifi için malzemeler neler? Gündem
Profiterol nasıl yapılır? Profiterol tarifi için malzemeler neler?
Flamengo'da Tite dönemi resmen başladı Spor
Flamengo'da Tite dönemi resmen başladı
Putin’den İsrail-Filistin açıklaması Dünya
Putin’den İsrail-Filistin açıklaması
Tuvalete gizli kamera koydu kadınları çekti. Sapık patronun kurduğu düzenek şeytanın bile aklına gelmez Gündem
Tuvalete gizli kamera koydu kadınları çekti. Sapık patronun kurduğu düzenek şeytanın bile aklına gelmez
Ünlü yönetmen hayatını kaybetti Magazin
Ünlü yönetmen hayatını kaybetti