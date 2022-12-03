İtalyan gazeteci: Gaziantep yeni Halep oldu

Suriye’deki iç savaşın ardından Türkiye’ye yaşanan sığınmacı akınından en çok etkilenen illerimizden biri Gaziantep oldu.

Sığınmacı sorununun demografik, sosyal ve ekonomik bir laboratuvarı haline gelen Gaziantep’in yaşadığı durum yabancı bir gazetecinin gözünden de çarpıcı yazı ile anlatıldı.

İtalyan kadın gazeteci Stefania D'Ignoti, “Gaziantep yeni Halep oldu” başlıklı yazısında sığınmacıların şehrin kimliğini nasıl dönüştürdüğünü anlattı.

Stefania D'Ignoti’nin hem kendi gözlemlerine hem de Gaziantep’teki Suriyelilerin anlattıklarına dayanan çarpıcı yazısı şekilde;

Türk şehri Gaziantep, tarihsel olarak etnik kökenlerin bir kavşağıydı. Şimdi, mülteciler bunu yavaş yavaş yeniden dönüştürdü.

Reem al-Najjar, ailesinin bir öğleden sonrayı Gaziantep'te alışveriş yapmak için Türkiye sınırından iki saatten az bir süre boyunca arabayla geçtiğini ve ardından akşama kadar Halep'e evlerine bir kutu en iyi baklava getirdiğini hâlâ hatırlıyor.

34 yaşındaki al-Najjar, "Suriyeliler olarak, pasaportumuzu bile değil, sadece kimliğimizi göstermemiz gerekiyordu" dedi; "Anavatanımızın bir uzantısı gibiydi."

O zamandan bu yana on yıldan fazla bir süre geçti ve bununla birlikte devam eden iç savaşın en ölümcül dönemlerinden birinde Başkan Beşar Esad'ın Suriye'nin kültürel başkentini ve ekonomik dinamoyu kuşatmasının ardından hayatının alt üst olması. Bugün al-Najjar, Gaziantep ve çevre illerdeki 500.000 mülteciden biri olarak hafta sonu kaçamakları ile bağdaştırdığı sınırın yanında yaşıyor.

Ancak yerinden edilmiş vatandaşlar, Türkiye'nin muhafazakar kalelerinden biri olan bu bölgede bazı yerel halkla artan gerginliğe rağmen, geçmiş bir dönemin hasretini çekmek yerine, yıllar içinde yeni evlerini kendi ihtiyaçlarına ve Halep'in hatıralarına uyarlamak için yavaş yavaş yeniden şekillendiriyorlar.

Kapı komşusu çatışması Gaziantep'in çehresini değiştirmiştir. Zengin kültürü ve mutfağıyla tanınan, Türklerin, Kürtlerin ve Arapların bir arada yaşadığı, tarihin ve etnik kökenlerin kavşağı olan eski Mezopotamya'da bulunan Türkiye'nin en eski ve en kalabalık şehirlerinden biridir.

Al-Najjar, şehrin popüler bir kahve dükkanı olan Sakulta'da bitki çayını yudumlarken, arka planda Arapça gevezeliklerin yanı sıra her iki dilde de göze çarpan menüleri ayırt etmek kolaydır. Mesleği tercüman olan ve şu anda BM tarafından yardım görevlisi olarak istihdam edilen al-Najjar, "Burada kendimi evimde gibi hissediyorum" dedi. "Bu sokaklarda yürürken, memleketimden burada karşılaşamayacağım hiçbir şey olmadığını hissediyorum."

Aralarında yaklaşık 100 kilometre (60 mil) bulunan Gaziantep ve Halep, Osmanlı İmparatorluğu altında aynı bölgenin parçasıydı. En son dönüşüm, özellikle Gaziantep belediyesinin yeni gelenleri mülteci kampları yerine kentsel alanlara entegre etme politikası nedeniyle onları tekrar bir araya getirdi.

2011'de Suriye savaşı başlamadan ve yaklaşık 4 milyon insan kuzeye Türkiye'ye kaçmadan önce bile, Gaziantep dünyanın en hızlı büyüyen kentsel alanlarından biriydi ve 1970'lerde 120.000 olan nüfusu bir milyonun üzerine çıktı. O zamandan beri önemli bir insani yardım merkezi ve iş bulabilen Halepliler için bir mıknatıs haline geldi.

Araştırmaları mültecilerin kentsel entegrasyonuna odaklanan Gaziantep Üniversitesi'nde sosyoloji profesörü olan Mehmet Nuri Gültekin, "Vasıfsız işgücüne olan yüksek talep onları burada kalmaya yöneltti" dedi. Ancak kentsel dayanıklılığı onlar için kolaylaştıran şey, Gaziantep ve Halep'in kardeş şehirler olması ve derin, ortak bir tarihi ve kültürel özellikleri paylaşmalarıdır."

Elbette, özellikle Türkiye'nin son dönemdeki ekonomik rahatsızlığı göz önüne alındığında, herkes bunu hoş karşılamıyor. Enflasyon %80'in üzerinde ve konut için daha büyük bir rekabet var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı yerel halkın kendisini Suriyelilerin yeniden yerleşmesine izin verdiği için eleştirmesi üzerine, önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerden önce daha fazla yatırım sözü vermek üzere 5 Kasım'da Gaziantep'teydi.

Ve sahip oldukları yeniden yerleşim. Bakır atölyeleri ve demircilerle dolu daracık sokakları, şehrin yükselen kalesinin etrafını saran eski Gaziantep eski şehri, savaş öncesi Halep'i anımsatan görüntüler.

Halepliler okullar, dükkanlar ve restoranlar inşa ettiler. Sonuç, Türkçe dükkân tabelalarının yanında Arapça harflerin durduğu ve Suriye'deki şavurma fast food'larının Türk kebapçılarla aynı alanı paylaştığı sokaklar. Bazı mahallelerde yaşayanların %90'ı Arap.

Esad'ın Alevi rejimi, çoğunluğu Sünni olan Halep'in kontrolünü geri alırken ve eski şehrin yeniden inşasını ellerinde tutarken, sürgünlerin peşini bırakmayan tek endişe, hiçbir zaman eskisi gibi olmayacağı. 2017 itibariyle, Suriye'de 100.000'den fazla binanın yıkıldığı tespit edildi ve Halep, toplamın üçte birini oluşturuyor. Bu nedenle Gaziantep'te en az bir restoran işletmecisi “bulanık bir kopya” yapmaya karar verdi.

Gaziantep'in eski kale semtindeki Antep Sarayı'nın sahibi Wael Adeel, 2020 yılında memleketinden kaçarak Gaziantep'e sığındı. Eski bir Halep evinin mimari özelliklerini taşıyan eski bir Türk lokantasını devraldı. Hem Suriyeli hem de Türk müşterileri nasıl çekebileceğini araştırdı. Ardından Halepli kimliğine odaklanmanın ve yerinden edilmiş nüfusa hizmet vermenin kazanan çözüm olduğunu fark etti.

Restoranında hafta sonu canlı Suriye müziği şovları olan 39 yaşındaki Adeel, "Yemekler ve mimari çok benzer ve bir bakıma savaşın sürgün ettiği binlerce Halepli burayı evleri gibi göstermek için yaratıcı olmaya çalışıyor" dedi. "Halep'teki tipik bir restoranda bulacağınız ambiyansın aynısını yapmaya çalıştım."

Gaziantep, gelişen tekstil ve gıda endüstrisi sayesinde, çoğu şehrin hareketli sokaklarında dükkan ve restoran açan Suriyelilere önemli bir ekonomik fırsat sunmuş, Türk vatandaşlarına da iş imkanı sağlamıştır.

Halep'in cilt faydalarıyla kalitesi dünya çapında tanınan sabun üreticileri, savaşın harap ettiği fabrikalarını Türkiye'nin varoşlarına taşıdı. Akademisyen Gültekin, on yıl önce Gaziantep'in Halep'in bir zamanlar sahip olduğu ekonomik güce sahip olmadığını, ancak Haleplilerin bunu değiştirdiğini söyledi.

Bununla birlikte, yeni gelenlerin de şehrin kaynakları üzerinde önemli bir baskı oluşturduğuna şüphe yok. Kiralar fırladı ve krizin başlarında içme suyuna erişim konusunda da anlaşmazlık vardı. Yağan yardımın dezavantajlı durumdaki Türklere değil, sadece Suriyelilere yapıldığına dair kırgınlıklar vardı. Buna karşılık, şehir bir entegrasyon yaklaşımı benimsedi ve altyapısını, konut planlarını ve diğer hizmetlerini uyarladı.

Şehirdeki savunmasız topluluklara yardım eden bir STK olan Gaziantep Gençlik ve Eğitim Derneği'nin proje müdür yardımcısı Cemre Koçak, "Fikir, dezavantajlı Türklere ve göçmenlere eşit muamele ve fayda sağlamaktı" dedi. “Türk ve Suriyelilerin aynı ihtiyaçlara sahip olduğu dezavantajlı mahallelerde çalıştığınızda, kültüre veya milliyete değil, dezavantajlı olana odaklanmalısınız.”

Derneği, şehrin karışık bölgelerinde hem Türklere hem de Suriyelilere hizmet vermeyi amaçlayan faaliyetler yoluyla kalıp yargılara meydan okumaya çalıştı. Bilgisayar, sanat, yemek pişirme ve İngilizce konuşan kulüplerdeki halka açık toplum merkezlerinde iki dilli eğitim faaliyetleri yürütürler.

Şu anda Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin yarısından fazlası 18 yaşın altında olduğundan, en büyük endişe örgün eğitimdir. Gaziantep Üniversitesi Arapça müfredatlı bölümler açtı, ancak asıl zorluk Suriyelileri Türk eğitim sistemine asimile etmek oldu. Gültekin, başlangıçta çocuklara Suriye müfredatının Arapça olarak evlerine dönecekleri düşüncesiyle öğretildiğini söyledi. Bu okulların çoğu o zamandan beri kapandı.

Nüfusunun %90'ının Suriyelilerden oluştuğu Türkmenler Mahallesi'nde Arapça eğitim veren az sayıdaki ayakta ilköğretim okullarından biri de Kids Rainbow. Bir STK olarak kayıtlı, Türk okullarına gidemeyen belgesiz Suriyeli çocukları eğitmek için 2020'de açıldı.

Kids Rainbow saha sorumlusu Hiba Jahjah, "Asıl zorluk, hem öğretmenler hem de öğrencilerle ilgili ırkçılık sorunları nedeniyle Türk okullarına gitmek konusunda genellikle kendilerini rahat hissetmemeleri ve sonunda okuldan ayrılmalarıdır" dedi. yerli Suriye bir anaokulunda çalışıyordu.

2013'ten beri Gaziantep'te yaşayan bir Halepli olan Nashwan Jamali'ye göre bu sorun ayrımcılıktan kaynaklanıyor. Türkler ve Suriyeliler hayatlarını ayrı baloncuklar içinde yaşadılar, nadiren birbirleriyle etkileşime girdiler, bu da yeni Gaziantep'i şehir içinde bir şehre dönüştürme riskini taşıyor. dedi.

31 yaşındaki Jamali, elektro müzik kulübü etkinlikleri düzenleyen özel bir kulüp olan Room41 aracılığıyla seslenmeye çalıştı. Bunu savaş başladığında, elektrik kesilene kadar Halep'te yapıyordu. 2016 yılında Gaziantep'te projesini başlattığında amacı, iki toplumun bir araya gelmesine yardımcı olmak ve aynı zamanda yerinden edilmiş Suriyelilere ülkelerinin moloza dönüşmeden öncesini hatırlatacak bir yer yaratmaktı.

"Geçmişi unutmanın ve güvenli bir atmosferde gevşemenin ve şehri çatışmadan önceki eve daha yakın hissettirmenin bir yolu" dedi. Partileri de statükoyu sallıyor. “Partileri denetlediğimde, gördüğüm görüntü şehrin değişen demografisini yansıtıyor: yabancı STK çalışanları, Suriyeliler ve Türkler, elektronik müziğin ritminde birlikte dans ediyorlar. 10 yıl önce bu hayal bile edilemezdi.”

Adeel için, Gaziantep kalesinin eteğindeki Antep Sarayı, hâlâ evinin sahte bir versiyonu. Halep'in eski bir siyah beyaz kartpostalıyla karşılaştırdı. O da restoranının Halep'teki hayatın küçük bir parçası kadar bütünleşme gücü olmasını istiyor. Şu anda müşterilerinin sadece %10'unun Türk olduğunu tahmin ediyor.

“Buraya gelen çok sayıda yabancı müşterimiz var çünkü Suriye'de ulaşabilecekleri maksimum seviye bu - Halep'in bir şubesi gibi" dedi. "Gaziantep'in bu yeni yüzünü anlamak için yemeklerimize daha fazla Türk'ün katılmasını umuyorum."