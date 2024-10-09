İtalyan medyasından flaş iddia: Galatasaray'ın çılgın Osimhen planı ortaya çıktı

Victor Osimhen geldiği ilk günden beri Galatasaray'da büyük bir etki yarattı. Bulduğu her fırsatta İstanbul ve taraftarları için övgü dolu sözler sarf eden Osimhen, yeni takım arkadaşlarıyla da güçlü bir bağ kurdu. Corriere dello Sport'a göre, Galatasaray, Napoli'den kiraladığı oyuncuyu satın alma planları yapıyor.

Kulübün, Osimhen için Napoli'ye 75 milyon euro ödemesi bekleniyor ve bu transferin ocak ayında gerçekleşmesi muhtemel. Galatasaray'ın hedefi, Osimhen'i transfer etmek için Chelsea gibi diğer rakiplerini geçmek. Bu hamle, hem takımın gücünü artırmak hem de taraftarların beklentilerini karşılamak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Osimhen'in Galatasaray'daki performansı ve uyumu, gelecek için umut verici bir tablo çiziyor.

İtalyan medyasında çıkan diğer haber göre Galatasaray 75 milyon euroluk bonservis bedeline karşılık Napoli'ye 30 milyon euro artı Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ü önerdi. Napoli'nin bu teklife sıcak bakmadığı, Barış Alper Yılmaz ve Davinson Sánchez artı 45 milyon euro istediği iddia ediliyor.