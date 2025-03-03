İtalyan şefin oğlunun katilleri için istenen ceza belli oldu

Kadıköy'de 24 Ocak Cuma günü 2 arkadaşıyla beraber bit pazarına giden Mattia Ahmet Minguzzi, kendisine laf atan 18 yaşından küçük şüpheliler B.B.(15) ve U.B.(16) tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. İki şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili gerçekleştirdiği soruşturmayı tamamladı. Düzenlenen iddianamede olay günü maktulün bit pazarının içinde yarı bilinci açık şekilde yatar vaziyette polis ekipleri tarafından görüldüğü, ambulansla hastaneye götürüldüğü fakat hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı.

SALDIRGANLARDAN TAHRİK SAVUNMASI

Sabah’tan Seda Nur Günaydın’ın haberine göre, şüpheliler U.B. ve B.B.'nin de ifadelerine de iddianamede yazıldı. Şüphelilerden U.B.'nin ifadesinde diğer şüpheli B.B.'nin maktülü 5-6 kez bıçakladığını gördüğünü söylerken şüpheli B.B.'nin ise tahrik altında olduğunu, maktulün annesi ve kız kardeşine küfür ettiğini, tahrik ettiği için bıçakladığını ve korkudan kaçtıklarını söylediği açıklandı.

24 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Savcılık, şüphelilerin olay yerinde önce maktulle sözlü tartışma yaşadıklarını, "deşerim seni" şeklinde sözlerle tehdit ettiklerini, sonrasında ise tekme ve yumrukla saldırdıklarını ve şüpheli U.B. tekmelerken B.B.'nin de tezgahtan aldığı bıçakla maktulü birden fazla kez bıçakladığını kaydederek 18 yaşından küçük şüpheliler B.B. ve U.B.'nin "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.