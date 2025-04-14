İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğinden Trabzonspor'a teşekkür mesajı

Düzenleme: Kaynak: AA
İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğinden Trabzonspor'a teşekkür mesajı

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ismini Papara Park'taki bir tribüne veren Trabzonspor'a İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğinden teşekkür mesajı geldi.

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği, Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ismini Papara Park'taki bir tribüne veren Trabzonspor Kulübü için teşekkür mesajı paylaştı.

TEŞEKKÜR MESAJI

Büyükelçiliğin X hesabından yapılan paylaşımda, "Mattia Ahmet Minguzzi'mizin anısını yaşatmaya devam edecek bu takdire şayan jesti için Trabzonspor Kulübüne teşekkür ederiz." ifadesi kullanıldı.

Bordo-mavili kulüp, Minguzzi'nin anısını yaşatmak için Papara Park'ta yer alan "Fırtına" tribününün isminin, "Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü" olarak

Son Haberler
Ekonominin geldiği son nokta! Milyonlarca kişi borç batağında...
Ekonominin geldiği son nokta! Milyonlarca kişi borç batağında...
Ahmet Çakar'dan şampiyonluk yorumu
Ahmet Çakar'dan şampiyonluk yorumu
Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkında soruşturma!
Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkında soruşturma!
Buse Terim'den korkutan paylaşım. Sessizliğini bozdu
Buse Terim'den korkutan paylaşım. Sessizliğini bozdu
Afyonkarahisar’da boşanma tartışması kanlı bitti: Eşini öldürüp kendini vurdu
Boşanma kavgası ölüm getirdi!