İtalya'nın Piyemonte bölgesinde sel ve toprak kayması

İtalya'nın kuzey batısındaki Piyemonte bölgesinde şiddetli yağışlar sebebiyle toprak kayması ve nehir taşkını meydana geldi.

KAYNAK: AA
İtalya'nın Piyemonte bölgesinde sel ve toprak kayması

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Piyemonte bölgesinde şiddetli yağışlar toprak kaymasına neden oldu.

Toprak kayması sonucunda taşan Merdovine Nehri, Piyemonte'ye bağlı Bardonecchia beldesini sular altında bıraktı.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Bardonecchia beldesinde sel sularında kaybolan 5 kişi kurtarıldı." ifadesini kullandı ve arama kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

Tajani karakol, polis araçları, otel ve köprülerin zarar gördüğü bölgeye hükümet yardımı yapılacağını bildirdi.

İtfaiye yetkilileri de sel sularının sürüklediği bir kamp aracında mahsur kalan 6 kişinin kurtarıldığını aktardı.

120 kişi afet bölgesinden tahliye edilerek İtalyan Kızıl Haçı kampına ve çevredeki otellere yerleştirildi.

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